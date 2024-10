Ábalos, a les portes de la imputació

Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil estreny el setge sobre José Luis Ábalos. La Unitat Central Operativa (UCO), dependent de l’institut armat, ha enviat aquesta setmana un informe a l’Audiència Nacional en què s’apunta a la “vinculació directa” que tindria l’exministre de Transports amb l’empresari Víctor de Aldama, president del Zamora CF, que es va introduir en el ministeri gràcies a la mediació de Koldo García, llavors assessor d’Ábalos, per aconseguir contractes públics i beneficiar-se de la xarxa de contactes que li facilitaven en els temps de la pandèmia. Vuit mesos després de l’esclat del cas Koldo, l’UCO apunta per primera vegada, i amb claredat, a Ábalos, i el deixa a les portes de la imputació. En un informe de 233 pàgines, aquesta unitat de la Guàrdia Civil relata com Aldama va maniobrar per conèixer Ábalos i Koldo García una vegada que el primer va ser nomenat ministre el 2018. Per guanyar-se la seua confiança, segons l’UCO, el president del Zamora els va facilitar l’accés a tests de coronavirus en el pitjor moment de la pandèmia, li aconseguia reserves en restaurants i fins i tot la trama va comprar un xalet a La Línea de la Concepción (Cadis), del qual gaudia el socialista i va pagar prop de 90.000 euros en concepte del lloguer del pis de la seua nòvia. Per tant, l’UCO conclou que en aquesta xarxa corrupta Ábalos hauria “adquirit un paper rellevant i de responsabilitat” a causa de la seua “relació directa” amb Koldo García i Víctor de Aldama, que dijous va entrar a la presó per la seua participació en un altre presumpte grup delictiu dedicat al frau d’hidrocarburs. Mal panorama per a Pedro Sánchez, que és cert que va prescindir del ministre en el mateix minut en què es va donar a conèixer la trama de les mascaretes, però no és menys veritat que Ábalos va ser durant molts anys membre de l’estret cercle del president. Com el mateix Sánchez va admetre ahir a Roma, va ser informat per l’exministre de l’arribada a Madrid el gener del 2020 de la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, quatre dies abans que el seu avió aterrés a Barajas i quan tenia prohibit trepitjar territori europeu, cosa que el Govern del PSOE, diu, desconeixia en aquell moment. Corruptes i indesitjables n’hi pot haver en tots els partits i institucions i és cert que el PSOE el va apartar immediatament, però parlem d’un ministre i caldrà donar moltes explicacions a la ciutadania.SelectivitatMilers d’estudiants van sortir ahir al carrer perquè no saben res de la nova selectivitat, que hauran de passar al juny. Malgrat que portem ja un mes llarg de curs, ni els alumnes ni tots els professors coneixen els detalls de l’examen d’accés a la universitat, la qual cosa, a aquestes altures del calendari, és una vergonya perquè s’hi juguen el seu futur.