Professors farts i desanimats

Creat: Actualitzat:

Que almenys un de cada tres professors de Catalunya estigui sospesant o hagi pensat deixar l’ensenyament és una mala notícia. És evident que els alumnes i el seu desenvolupament personal i intel·lectual copen anàlisis, debats i reptes del món educatiu, perquè de la seua formació i valors intel·lectuals, socials i emocionals depèn el nostre futur, però no podem oblidar que per tenir alumnes empàtics, preparats i equilibrats són necessaris docents que sàpiguen inculcar-los aquests interessos personals i col·lectius. I ara com ara i, segons l’informe fet públic ahir pel sindicat USTEC, la radiografia dels docents no és positiva. Excés de burocràcia, canvis continus de plans educatius, estrès i sous baixos són alguns dels arguments més comuns esgrimits pel col·lectiu, però el Defensor del Professor no fa gaire difonia uns exemples esgarrifosos dels diversos assetjaments que també pateixen els mestres i professors. Un exemple és una fotografia pujada de to d’un professor que va estar circulant per grups de WhatsApp i xarxes socials durant diversos dies fins que va arribar a empaperar les parets de l’institut on el protagonista feia classe. Mai es va saber qui va ser responsable de penjar-la, però gran part de l’alumnat i fins i tot alguns pares van contribuir a la seua difusió. Els casos de ciberassetjament han augmentat un 10% en un sol curs i pugen també les faltes de respecte i els problemes de conducta a les aules. L’insult, l’amenaça i la intimidació compten a més amb la pantalla de l’ordinador, la tauleta o el telèfon mòbil com a estilet ofensiu. El que abans se circumscrivia a l’àmbit educatiu i se situava en un espai i temps determinats, s’estén a qualsevol lloc i moment del dia. Ara el docent pot estar fora del seu horari lectiu, lluny del lloc de treball i, tanmateix, continuar sent víctima de vexacions, igual com els nens o joves que són víctimes del mateix problema. Encara que aquesta tipologia assetjadora augmenta a Educació Primària, és especialment significativa a l’ESO. Els canvis socials en relació amb el paper de l’escola, que ha passat de ser un lloc d’aprenentatge a un espai on es manifesten insatisfaccions i controvèrsies, requereixen noves eines per lluitar contra aquesta realitat, que afecta tant alumnes com professors.

Canvi climàtic

Molts són els hàbits que l’inexorable avenç del canvi climàtic, del qual ahir es va celebrar el Dia Mundial, ens obligarà a modificar, i encara que les grans decisions no depenen del ciutadà corrent sí que cadascú pot contribuir amb un gra de sorra a intentar frenar-lo i pal·liar-ne els efectes