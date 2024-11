La gent salva la gent

Creat: Actualitzat:

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir al matí que l’Executiu desplegarà cinc mil militars més i uns altres cinc mil efectius de la Policia i la Guàrdia Civil després de la petició del cap del Govern valencià, Carlos Mazón, alhora que va fer una crida a treballar conjuntament: “Ja hi haurà temps de parlar de negligències.” El cap de l’Executiu va reconèixer que l’ajuda està tardant a arribar i que encara hi ha moltes cases i garatges bloquejats. “El Govern central està llest per ajudar”, va indicar, per llançar aquest missatge al president valencià: “Si necessita més recursos, que els demani.” Així mateix, el Consell de Ministres aprovarà dimarts la declaració de “zona altament afectada” i el ministeri d’Hisenda permetrà a la Generalitat valenciana fer totes les despeses d’urgència que necessiti sense límits. “La situació és tràgica i dramàtica. La resposta no és suficient”, va reconèixer el president, que va dir que no es tracta de reemplaçar a la Generalitat, sinó de donar-li suport. “Ja hi haurà temps de depurar responsabilitats”, va remarcar. La declaració del president va tenir lloc en un moment en el qual molts ciutadans a través dels mitjans i a les xarxes estan denunciant al País Valencià que se senten abandonats i estan reclamant que l’Exèrcit els ajudi per buscar desapareguts i per reparar tots els danys, alhora que milers de persones es presenten de manera voluntària per fer treballs de reparació en zones afectades. “Ara cal donar suport a l’administració autonòmica. Encara hi ha serveis col·lapsats, municipis sepultats pel llot, gent desesperada buscant els seus familiars, persones que no poden accedir als seus domicilis, llars destrossades i sepultades sota el fang. Sé que hem de millorar i que hem de donar-ho tot”. Ja hem opinat en aquesta secció des de dimecres passat que les diverses negligències de la Generalitat valenciana són evidents, que van des de fer cas nul a les múltiples alertes que van rebre dels serveis meteorològics des del diumenge 27 d’octubre, fins a negar la realitat dimarts mateix, no coordinar adequadament les emergències, falta d’empatia amb les víctimes i demanar ajuda a comptagotes al Govern central, per no parlar de la nul·la comunicació amb els ajuntaments. Però l’Executiu de Pedro Sánchez no se salva de falta de diligència davant de la catàstrofe perquè si la ineficàcia de la comunitat autònoma era palmària, haurien d’haver agafat les regnes com més aviat millor i no esperar quatre llargs i agonitzants dies. A l’altre extrem, trobem els 15.000 voluntaris que sense cap altra motivació que la solidaritat es van desplaçar ahir a València disposats a ajudar en el que fos i on fos. Gran lliçó per a tothom i motiu de reflexió per als polítics, massa pendents, sempre, de treure rèdits electorals.