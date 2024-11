Embafament ciutadà de la política

Creat: Actualitzat:

Els problemes polítics s’han col·locat com el primer problema d’Espanya en el Baròmetre d’Opinió del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de novembre, el primer realitzat després de la mortífera dana que va assolar molts pobles i ciutats de València el 29 d’octubre, mentre que l’habitatge escala de la tercera a la segona plaça d’inquietuds a nivell de tot l’Estat. No és fútil aquest canvi de tendència i farà bé la classe política, absolutament tota i sense distinció d’ideologies i partits, a escoltar l’opinió de la ciutadania, tipa fins a l’infinit que les seues baralles partidistes passin per sobre dels ciutadans i els seus problemes. Catalunya ja va patir aquest cansament durant el mandat d’ERC i Junts, i les urnes van castigar les picabaralles de l’independentisme que, després de molts anys d’hegemonia, va deixar de ser majoritari al Parlament. Ara, la nefasta i irresponsable gestió de la dana al País Valencià ha estat la gota que ha fet vessar el vas de la paciència veïnal. La gent observa atònita com el president Carlos Mazón ni va avisar de les fortes tempestes que s’acostaven, ni va desallotjar, ni va aconsellar, ni va coordinar res. És més, al migdia d’aquell tràgic dimarts va comparèixer a la televisió per tranquil·litzar i anunciar que la dana se n’anava a una altra banda. La tarda de la catàstrofe va desaparèixer, després va mentir i finalment va tardar més de 10 dies a embastar un relat del que havia succeït, relat que fa aigües, mai millor dit, per tot arreu. I allà segueix, intentant liderar una recuperació i una esperança que fins ara ha estat en mans dels milers de voluntaris que van estar al peu del canó des del minut zero i que segueixen allà tots els caps de setmana. Gran lliçó ciutadana, suspens total polític que ja es comença a reflectir en el CIS. Avís per a navegants: o les administracions es posen les piles i deixen de banda les seues estúpides batalletes o els votants els passaran per sobre i el problema és que en aquestes aigües tèrboles normalment els que més benefici aconsegueixen són els populismes i els extremismes, que saben molt de desinformar i encendre els ànims i molt poc de com assolir una societat més justa, lliure i de progrés. La dana ha segat moltes vides i ha arruïnat moltes famílies i molts negocis, però la seua factura social pot ser encara més alta.

Oli de Lleida

Els productors d’oli de Lleida i la resta de Catalunya estan decebuts per la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, en la promoció de l’oli de Jaén a Sabadell, el mateix dia que a Maials es duia a terme un certamen del mateix sector tan important. No els falta raó. Les formes són, de vegades, tan importants com els fons.