Lleida, conquestes i assignatures pendents

Més de 440 empresaris de la demarcació de Lleida van acudir dijous a la setena edició del Lleida Empresa, organitzada per Pimec i celebrada a la Llotja, que aquest any va girar entorn de la importància de la comunicació com a eina per atreure i retenir talent. El president de Pimec Lleida, Jesús Torrelles, va afirmar que el teixit empresarial de la demarcació es troba en un moment “molt bo amb empreses capdavanteres en molts sectors, com el tecnològic”, però va afirmar que cal aprendre a “posar-les de relleu i, sobretot, saber vendre com de potents som”, i aquí és on cobra importància la comunicació assertiva, va afegir. “Hem de mostrar al món el gran potencial que té Lleida, aquest és el primer pas per retenir el talent”, va asseverar. Precisament, la falta de personal és una de les principals problemàtiques a què actualment s’enfronten les empreses lleidatanes en molts sectors. En aquesta línia, el president de Pimec Catalunya, Antoni Cañete, va destacar la “competitivitat i el dinamisme” que té el teixit empresarial lleidatà, destacant l’impuls que es dona al sector digital, al primari i al logístic. No els falta raó a ambdós i entronca amb el que dèiem ahir sobre l’empoderament de Lleida en tots els sectors. Però perquè aquesta millora evident sigui coneguda i reconeguda, calen encara alguns elements. En primer lloc, una àrea d’expansió industrial com Torreblanca, que porta ja massa mesos aturada. També facilitats burocràtiques i més eficàcia administrativa, que en cap cas vol dir permissivitat mediambiental o laboral.

No podem oblidar tampoc la fiscalitat, de les més altes de l’Estat espanyol, i evidentment, els sous. Lleida és més assequible a nivell d’habitatge, però falta assegurar la mobilitat, millorar comunicacions i serveis i pagar sous competitius que puguin retenir el talent. Lleida té una posició immillorable entre Saragossa i Barcelona, i a una hora de Tarragona, i pot i ha de perdre el complex que ha arrossegat al segle XX per reforçar el seu lideratge agroalimentari, però també posicionar-se a nivell industrial i tecnològic