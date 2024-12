Un acord que provoca (molts) recels

Creat: Actualitzat:

Les negociacions de l’acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur, que van arrancar fa gairebé 25 anys, van arribar al seu punt culminant divendres a Montevideo després de signar un tractat històric, que es va rubricar amb una encaixada entre la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i els líders del bloc sud-americà a la cimera de caps d’Estat celebrada a la capital uruguaiana. Tanmateix, el pacte, que reduirà els aranzels per a un mercat de més de 780 milions de persones a tots dos costats de l’Atlàntic i que encara ha de ser aprovat pel Parlament i el Consell de la UE, està aixecant ampolles pel que pot comportar per a alguns àmbits productius. Perquè, mentre que des de la Comissió Europea es feliciten de les possibilitats que aporta el pacte amb Mercosur per a les exportacions, per exemple del sector automobilístic, el sector agrari es lamenta que suposa canviar cotxes pel camp. D’aquesta manera, agricultors i ramaders europeus ja han convocat les primeres protestes, que arribaran avui mateix a Brussel·les i, en el cas d’Espanya, el dia 16 a Madrid, davant de la seu del ministeri d’Agricultura. I és que la patronal de la producció del boví, Asoprovac, adverteix que l’acord pot suposar l’entrada al mercat europeu de 99.000 tones de carn de boví en forma de peces nobles des dels països que conformen Mercosur (l’Argentina, el Brasil, el Paraguai i l’Uruguai i, en procés d’ingrés ple, Bolívia, o d’adhesió, Panamà), concretament filets lliures d’aranzels. Aquests productes carnis, que es troben entre els més valorats pels consumidors, arribaran a un cost entre 18 i 32% inferior al produït a Europa, apuntant directament a la competitivitat dels ramaders del vell continent. I si el sector boví es troba en estat d’alerta, l’avícola no es queda curt. Així, la seua patronal, Avianza, afirma que amb l’acord firmat divendres, Europa importarà 180.000 tones addicionals de pollastre, desplaçant la producció local. A més, la falta d’etiquetatge d’origen en productes processats oculta als consumidors l’impacte real. Aquests són només dos sectors, molt importants al camp de les comarques lleidatanes, que alerten del perill que suposa per al seu futur l’acord amb Mercosur, però el seu efecte es pot estendre molt més enllà. No s’ha d’oblidar que bona part d’aquests països són també productors de fruita, encara que les dates de les collites són diferents de les de Ponent. Queda camí per recórrer i l’històric no de França pot ser que es reforci en el cas que el president Emmanuel Macron deixi les hores baixes en les quals està immers, però el que queda clar és que les regles de joc dels mercats canviaran i s’ha de fer tot el que sigui possible perquè canviïn en positiu.