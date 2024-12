Merci, gracias, moltes gràcies, Gisèle

Creat: Actualitzat:

Gisèle Pelicot, de 72 anys, víctima de centenars de violacions sota els efectes de tranquil·litzants i somnífers durant gairebé una dècada, s’ha convertit en un símbol a França i arreu del món pel coratge que ha demostrat durant tot el judici pel qual el tribunal penal d’Avinyó va declarar dijous culpable de tots els càrrecs Dominique Pelicot, exmarit de Gisèle. La Justícia francesa l’ha condemnat a 20 anys de presó amb càrrecs de violació agreujada. És la pena màxima que contempla la legislació gal·la. Pélicot va reclutar per internet desenes d’homes que van abusar de la seua dona mentre ella estava inconscient. Els altres 50 acusats reben sentències d’entre 3 i 15 anys, penes pírriques pels fets, però que no entelen ni el veredicte ni l’exemple donat per aquesta dona. “És hora que la vergonya canviï de costat i que no recaigui sobre les víctimes, sinó sobre els violadors.” “Penso en totes les víctimes desconegudes les històries de les quals continuen sense explicar-se. Vull que sàpiguen que compartim la mateixa lluita. Vull expressar el meu agraïment a les persones que m’han donat suport durant aquesta dura prova. Els seus missatges i testimonis m’han commogut profundament i m’han donat la força per tornar, cada dia, i sobreviure a aquestes llargues audiències diàries”, són els missatges donats per Gisèle, que ha aconseguit no només una victòria judicial, sinó mediàtica i social, que és un exemple per a moltes altres dones que han patit o pateixen vexacions, agressions o directament violacions sexuals cada dia i a tot el món. “Merci, madame”, “Gracias, señora”, “Gràcies”, són alguns dels titulars que li han dedicat alguns diaris de mig món, als quals ens afegim. Cal recordar que durant la dictadura franquista el Codi Penal va introduir un article que deia: “L’home que matés la seua dona sorpresa en adulteri patirà pena de desterrament i serà eximit de càstig si només li ocasiona lesions.” És el que es va denominar com a “privilegi de la revenja de la sang” vigent fins a l’any 1963. I per descomptat, a cap dona no se l’hauria ni escoltat si hagués denunciat davant d’un jutge que l’havia violat el mateix marit. Les lleis han canviat i el feminisme ha aconseguit amb molta sang, suor i llàgrimes un món millor, però calen encara moltes Gisèle per arribar a la igualtat real.

Les hipoteques es disparen

La desescalada dels tipus d’interès està impulsant la compravenda d’habitatge a Espanya i la constitució d’hipoteques a xifres no vistes des de la bombolla immobiliària. Bona notícia per a l’economia i que ha de donar un impuls a l’habitatge, el gran problema actual en la nostra societat