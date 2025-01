Infiltracions intolerables

Creat: Actualitzat:

Els casos d’infiltracions de policies en moviments socials tornen a sacsejar la política catalana. Després que el programa 30 Minuts de TV3 emetés un documental produït pel digital La Directa, que aporta informació inèdita sobre aquestes actuacions, l’entitat en defensa dels drets humans Irídia ha presentat un recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional per reclamar que s’investigui aquestes infiltracions després que la justícia arxivés la querella que vuit dones activistes van presentar contra un dels agents. El recurs denuncia que la negativa de la justícia a investigar-ho suposa una “greu” vulneració dels drets humans, a més d’un “incompliment greu de l’obligació de l’Estat de garantir la prohibició absoluta de la tortura i altres tractes inhumans i degradants”. Vuit dones activistes amb qui el policia va intimar mentre va estar infiltrat, entre els anys 2020 i 2022, van presentar el gener del 2023 una querella contra ell per delictes contra la integritat moral o tortura, descobriment i revelació de secrets, contra l’exercici dels drets cívics i contra la llibertat sexual. Port sec a TamaritTanmateix, l’octubre del 2023, el titular del jutjat d’instrucció número 21 de Barcelona va rebutjar investigar el policia, al no veure indicis de delicte en la conducta de l’agent, una resolució que després va ser confirmada per l’Audiència de Barcelona. Tots estarem d’acord que la infiltració avalada pels serveis secrets de qualsevol país és lògica i indispensable en casos de terrorisme, gihadisme, narcotràfic o qualsevol altre tema que pugui provocar terror col·lectiu, amenaces, extorsions o seguretat d’un estat, però infiltrar-se en moviments socials o culturals com Òmnium, l’única finalitat del qual és la millora del bé comú o defensar idees democràtiques i legítimes, és del tot inconcebible i requereix una explicació del ministre de l’Interior Fernando Grande-Marlaska. No es pot pretendre, sota cap concepte o excusa, defensar l’Estat de dret violant-lo arran d’un perill inexistent