Fre als mòbils a les aules

Creat: Actualitzat:

Que els mòbils i les pantalles portàtils en general han canviat la nostra forma de vida és una evidència innegable. Que aquests equips tenen grans avantatges per la facilitat d’ús, les seues múltiples funcions o la seua immediatesa, també. Però no podem negar que l’abús i, més ben dit, l’addicció a aquests dispositius comporta greus perjudicis i més si l’usuari és de poca edat o bé s’està formant. D’aquesta manera, va ser encertada la decisió de prohibir-los en l’educació Infantil i Primària i restringir-los només a activitats pedagògiques en algunes etapes de l’ensenyament, malgrat que ara el veto podria anar a més. En aquest sentit, la consellera d’Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, va avançar ahir que el seu departament ha impulsat la Comissió per a una Digitalització Responsable, a la qual encarregarà avaluar que es prohibeixi l’ús dels mòbils en el conjunt de les etapes de l’educació obligatòria. Aquest organisme, que estarà format per 50 membres –entre professionals i representants d’organitzacions sobre desenvolupament digital i referents, directors de centres i docents– també haurà “d’avaluar la restricció de les pantalles a l’Educació Infantil”. Es preveu que, tan bon punt els seus treballs acabin a finals de juny, ja es pugui disposar el curs que ve d’una guia de bones pràctiques i recomanacions per als centres educatius i els professionals, i una altra per a les famílies.

La consellera afirma que, amb aquesta nova comissió, “es fa un pas més” en la regulació que ja hi havia fins ara, que afectava exclusivament els mòbils, ja que ara s’estén a totes les pantalles i als dispositius i recursos digitals a l’aula. Actualment a Secundària es permet el mòbil quan es justifica un ús pedagògic i didàctic, per la qual cosa amb aquesta nova comissió es vol valorar si “seria millor eliminar-lo directament del conjunt de les aules i poder utilitzar altres dispositius per fer aquestes tasques”. A més, s’ha encarregat una auditoria per “avaluar com s’estan utilitzant actualment els dispositius” i quina valoració en fan, i aquest informe, segons Niubó, podria estar a punt a partir de l’estiu.

Veurem què dictaminen els experts però el que està clar és que cal prendre mesures per evitar que es perdin hàbits que formen nens i nenes en una etapa vital bàsica i que determinaran el seu futur, hàbits que, entre altres, són l’escriptura i la lectura que, per desgràcia, semblen perdre adeptes a passos de gegant per “culpa” de les pantalles. I això no és només responsabilitat de l’entorn escolar, que en part ho és. Les famílies s’han d’implicar, potser més del que ho fan en l’actualitat, a fomentar aquest tipus d’activitats entre els seus fills.