Reflexió davant l’onada ultra

Els líders de la ultradreta europea van celebrar dissabte una cimera a Madrid en la qual van primar els discursos contra la immigració, que van associar directament amb la delinqüència, i la diversitat, tant racial com sexual. Alhora van reivindicar els valors de la família tradicional –millor si és amb molts fills– i del cristianisme, es van alinear amb Donald Trump quan tot apunta que està a punt d’obrir una guerra comercial amb la UE, la qual també van denigrar, i van exhibir el seu negacionisme sobre el canvi climàtic. En conjunt, es tracta de postulats que defensen polítiques retrògrades, reflectides també en el lema del partit: la reconquesta. El problema és que entre els participants abundaven dirigents que lideren o formen part de governs de diversos països, en una onada reaccionària que de moment no té aparences de remetre a curt termini. Les causes són moltes, entre les quals que els partits que han estat hegemònics en els estats europeus i a la mateixa UE han comès errors com una casa. Tanmateix, els ciutadans no ens hauríem de deixar portar per les emocions i els instints més primaris. Només per posar un exemple, n’hi ha prou de reflexionar sobre què passaria si de sobte tots els immigrants deixessin els llocs de treball que ara ocupen. I ja que Trump és el far que guia la ultradreta mundial, tampoc no està de més preguntar-se si ell i els grans magnats que li donen suport són realment l’alternativa al sistema –el president dels EUA acostuma a repetir que encarna la revolució del sentit comú–, o bé són els que n’han tret el màxim partit i l’únic que volen és fer un pas més cap a la llei de la selva, en la qual els més forts no tinguin cap trava per continuar acumulant riquesa. En un món on els algoritmes de les xarxes socials influeixen cada vegada més, hem de recordar que la història demostra que no hi ha solucions fàcils a problemes complexos, i els que les preconitzen acaben provocant més sofriment a la majoria dels ciutadans.Menys burocràcia al campEl president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar en la clausura del congrés d’Unió de Pagesos una vintena de mesures per reduir la burocràcia que suporten els agricultors, en vigílies dels talls de carreteres convocats pel Gremi de la Pagesia. Va destacar la supressió del certificat sanitari de moviment del bestiar malalt i el final de l’obligació de mantenir un llibre de gestió de fertilitzants als agricultors que s’acullin al Quadern Integrat d’Explotació, així com la creació d’una nova categoria d’explotació agrària familiar per facilitar la gestió. La música sona bé, però caldrà veure com s’acaba concretant