Drogues toves, condemnes encara més toves

El títol de l’últim llibre de la periodista especialitzada en temes judicials i policials Fàtima Llambrich era eloqüent: Brots de narcosocietat (Columna). En uns quants anys el país ha deixat de ser un lloc de passada de la droga que es distribuïa a Europa a ser-ne productor i això ha comportat la implantació de bandes de narcotràfic especialitzades en marihuana en la nostra societat. Les xifres parlen per si mateixes. Només fins al setembre, els cossos policials havien detingut unes 70 persones a les comarques de Lleida i decomissat unes 30.000 plantes. Si focalitzem, veiem la dimensió del problema. En els últims vuit mesos s’han desmantellat nou plantacions de marihuana a la comarca de les Garrigues en operatius que s’han saldat amb la detenció de 16 persones i s’han intervingut més de 5.000 plantes i 54 quilos de cabdells. És un fenomen a l’alça. Els Mossos d’Esquadra assisteixen impotents a l’augment de delictes relacionats amb el narcotràfic. Les bandes s’han instal·lat a Ponent per tres raons bàsiques: la situació geogràfica, propera a França; la invisibilitat que dona l’àmbit rural a aquests negocis, que sovint passen desapercebuts, i una legislació favorable als delinqüents.

És per això que els Mossos d’Esquadra reclamen l’enduriment de les condemnes. Al ser considerada una droga tova, la condemna mínima per traficar amb marihuana és de només un any i no tres, com ocorre amb la cocaïna, per exemple. Traficants especialitzats procedents, en molts casos, de països de l’Est treuen profit de la situació, malgrat el setge policial. I és que a Lleida s’aconsegueixen fins a cinc collites en un any gràcies a l’alta tecnologia agronòmica, que converteix les explotacions en finques capdavanteres. Albània és el país d’origen de 43 dels 86 empresonats a Ponent per delictes contra la salut pública, encara que el perfil dels traficants és molt divers. Es necessiten productors, però també vigilants de les finques o electricistes. De fet, l’elevat consum de llum és, sovint, un dels indicadors de l’activitat clandestina. El 2024 Endesa va detectar 44 connexions il·legals a les comarques de Lleida. Caldrà fer cas als Mossos i promoure un enduriment de les condemnes per evitar que els brots del títol de Fàtima Llambrich creixin i ens converteixin en una narcosocietat

Canvis necessaris

L’àrea d’Equipaments Operatius i Tecnologia dels Bombers ha remès una circular als responsables dels parcs de bombers voluntaris perquè s’adaptin per poder acollir dones amb garanties de privacitat. Una mesura necessària per avançar en la feminització del cos.