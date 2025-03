El comerç local, una qüestió de ciutat

Creat: Actualitzat:

Un estudi de diagnòstic de la situació comercial de Lleida ciutat fet l’any passat, del qual donem compte a la nostra edició d’avui, constata que tant els seus veïns com els de les localitats de la seua àrea d’influència fan la gran majoria de les compres al seu barri o municipi o bé a la capital respecte als productes d’ús més quotidià, com són l’alimentació i begudes i productes mèdics i farmacèutics, mentre que en altres tipus d’articles hi ha un percentatge significatiu que o bé s’adquireixen fora o de forma online. L’informe, que ha enquestat 200 residents a la ciutat i el mateix nombre de pobles propers, reflecteix que els primers compren un 38,5% dels productes del sector de mobles, decoració i electrodomèstics fora de Lleida (27%) o via online (9,5%), i el percentatge que sumen les dos modalitats també supera el terç del total en tecnologia (37,5%) i en tèxtil, calçat i complements (34,5%). I entre els segons arriba al 47% en tecnologia, el 44,5% en tèxtil, calçat i complements i el 44% en mobles, decoració i complements. Els principals motius per anar a comprar fora són una oferta més gran, formats comercials no existents a la ciutat, turisme i més lleure disponible. També crida l’atenció que la valoració de la ciutat no arriba a satisfactòria ni entre els qui es desplacen a peu ni entre els qui ho fan en vehicle, sent les qüestions més mal valorades entre els primers la neteja i la seguretat, mentre que entre els segons és la falta d’aparcaments gratuïts. Així mateix, l’informe reflecteix que la majoria d’indicadors han baixat en comparació a quan es va fer un anterior diagnòstic el 2016. La conclusió que es pot extreure d’aquestes dades és que Lleida necessita ampliar la seua oferta comercial, una assignatura pendent des de fa temps, però que aquesta és una condició amb la qual per si sola no n’hi ha prou per mantenir i potenciar el seu atractiu, sinó que també s’ha d’actuar en altres àmbits, com són que els carrers estiguin nets, que hi hagi la percepció que són segurs, que hi hagi més facilitat d’aparcament i d’accés per als qui venen de fora i disposar d’una oferta de lleure, cultura, turisme i restauració que serveixi de complement per als establiments comercials. El comerç local no només ha de competir amb el d’altres ciutats sinó amb l’online, plenament consolidat i que segueix a l’alça en alguns sectors. Per això cal treballar perquè anar de botigues a Lleida no només permeti gaudir d’un tracte personalitzat i de preus competitius. Mantenir la via pública en bon estat o oferir un ventall més gran d’alternatives de lleure i culturals també ajudaria a l’hora d’intentar aconseguir que menys lleidatans se’n vagin a altres ciutats com Barcelona o Saragossa, Tarragona o Andorra a comprar i a passar el dia.