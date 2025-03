IA amb accent lleidatà

Creat: Actualitzat:

Un projecte en el qual han col·laborat el grau de Comunicació de la UdL, RTVE i l’empresa tecnològica lleidatana Monoceros Labs ha creat el primer programa d’intel·ligència artificial (IA) en lleidatà, la variant occidental del català amb la pronunciació característica de Ponent. “Ja existeix una base per produir IA en lleidatà”, explica Mariona Visa, una de les cinc professores de la universitat lleidatana que, juntament amb Guillem Suau, Metzeri Sánchez i Rosalía Sánchez, tots ells de Comunicació, i Carlos Rizos, de Filologia, han participat en el projecte, que va arrancar el març de l’any passat, quan la UdL i el departament d’Estratègia Tecnològica d’RTVE van subscriure un conveni que havia de finalitzar amb la creació d’una IA per informar sobre les eleccions al Parlament en pobles petits. L’avançament electoral va obligar a buscar una nova orientació. Van pensar a treballar els continguts d’El temps, que es basa en dades fàcilment interpretables per la IA, i al juliol van començar a treballar en el disseny del projecte en àudio, que havia de traduir al lleidatà les previsions meteorològiques de Llimiana, Bossòst, la Pobla de Cérvoles, Torà i el Soleràs, però la iniciativa ha quedat paralitzada pels canvis a la direcció d’RTVE. Llàstima, perquè és una bona idea (que expliquem àmpliament avui a la nostra pàgina 3). La intel·ligència artificial és una realitat a la qual no es pot donar l’esquena i que no ha de servir per substituir ningú ni eliminar llocs de treball, sinó que ha de facilitar treballs d’introducció de dades que costen molts esforços, hores i diners per, precisament, poder dedicar aquestes hores a millorar qualsevol aspecte de la nostra quotidianitat, sigui social o econòmica. I si aquesta ajuda té accent lleidatà, millor que millor, i si ha de servir per conservar la nostra diferenciació lingüística, encara millor. Per tant, convindria que iniciatives com aquesta tinguessin el suport que es mereixen i que el seu treball no quedi en una mera anècdota que es pot consultar en els àudios de TVE.

Ni exagerar ni obviar

El cas d’unes nenes de 6è de Primària d’una escola de Guissona que van tancar-ne en un lavabo altres de més petites, a les quals van posar el cap al vàter, evidentment no es tracta d’un cas d’assetjament escolar prolongat ni que hagi de fer trontollar criteris educatius, perquè precisament el col·legi va actuar bé i va dictaminar un càstig proporcional a l’acció comesa. I pot ser fins i tot que la família que es nega a acceptar l’expulsió temporal del menjador tingui les seues raons per fer-ho. Però cal que els pares, en general, entenguin que educar és també ensenyar als fills que demanar perdó i rectificar és necessari i positiu.