El pes del sector primari

Després d’un 2023 marcat pels estralls que va causar la sequera, la producció agrícola va créixer un 11,64% el 2024 a les comarques de Lleida. L’activitat ramadera va retrocedir un 6% per la reducció de preus però, segons la conselleria d’Agricultura, l’any passat el sector agrícola va representar una producció de 2.095 milions d’euros, davant dels 3.969 de l’activitat ramadera. És a dir, que les granges suposen de l’ordre de dos euros per cada un que generen les explotacions agrícoles.

El sector del porcí continua representant el 59,08% del valor de la producció ramadera, molt al davant del segon sector, les aus de corral, que suposen el 16,14%, o el tercer, la llet, amb el 9,95%. És tal el pes de la ramaderia en les economies lleidatana i catalana que, malgrat que també ha experimentat una lleugera disminució, s’ha mantingut generant un alt valor econòmic, que ha superat fins i tot el de la producció de carn de boví. Els números quadren, però els ramaders de les comarques de Lleida lamenten que des de l’Administració no se’ls posen les coses fàcils, la qual cosa dificulta el relleu generacional, ja que és una feina molt sacrificada que obliga a estar al peu del canó els 365 dies de l’any.

Les noves generacions subratllen que per crear noves explotacions o ampliar les existents han de fer tràmits que s’allarguen entre dos i cinc anys. Consideren que és contradictori que quan s’incorporen al sector primari tinguin ajuts i facilitats que s’acabin abans que s’hagin aconseguit els permisos de la granja. Però mentre el sector agrícola i ramader permetin guanyar-se la vida no serà difícil assegurar el futur del sector primari. La producció agrícola catalana va aportar l’any passat 2.095 milions d’euros, mentre que les diferents activitats ramaderes van assolir els 3.969 milions a Catalunya, i Lleida és la líder indiscutible en el sector primari a Catalunya i a Espanya ho és també en activitats com la fructícola, en el cas de l’agricultura, i la porcina i avícola, en les ramaderes.

Un servei necessari

En tot just tres mesos de funcionament el vehicle de CaixaBank que presta el servei de banca mòbil a la demarcació de Lleida ha passat d’operar en 114 municipis a donar servei en 134, un 58% del total de localitats. D’aquesta forma, 46.400 veïns de les comarques de Lleida han pogut deixar de dependre del cotxe propi o el dels seus familiars per fer gestions tan senzilles com treure diners en efectiu. Una solució imaginativa que ha resultat eficient per suplir una de les moltes carències que encara llasten la vida de molts veïns de zones rurals.