Germanwings, la tragèdia que s’hauria pogut evitar

Ahir, 24 de març, es van complir deu anys de l’accident aeri de Germanwings que va suposar la mort de 150 persones, una cinquantena de les quals catalanes. Entre elles, Maurice Yaya Kobina, un veí de Lleida natural de la Costa d’Ivori que va agafar l’avió sinistrat al perdre un vol anterior. Maurice, 42 anys i pare de sis fills, vivia al barri de Cappont de la capital lleidatana i tenia un negoci dedicat a la importació i exportació de cotxes, motiu pel qual es desplaçava freqüentment a l’estranger. L’accident va ser el novè amb víctimes mortals amb origen a l’aeroport del Prat. Aquell dia, el copilot de l’aeronau, Andreas Lubitz, va estavellar l’avió que anava de Barcelona a Düsseldorf (Alemanya), contra els Alps francesos. Lubitz, de 28 anys, va aprofitar que es va quedar sol en el control de l’aparell i va bloquejar la porta perquè ningú pogués impedir-li fer-lo caure després de desbloquejar el pilot automàtic. L’autor dels fets estava de baixa i en tractament psicològic, dos circumstàncies que va amagar a l’empresa. Deu anys després del tràgic succés, les famílies de les víctimes reconeixen que s’han assolit alguns avenços com l’exempció fiscal de les beques dels orfes de l’accident, però han assegurat que encara hi ha molt camí per recórrer.

Lourdes Bonet, presidenta de l’Associació d’Afectats, assegura que la principal fita que es planteja l’entitat és aconseguir que “almenys als països de la UE hi hagi un canvi legislatiu per agilitzar la comunicació de baixes mèdiques” i va recordar que a l’Estat, després d’una llarga reivindicació de l’associació, el 27 de desembre del 2022 va prosperar una reforma de les baixes mèdiques perquè les comunicacions dels treballadors entre la Seguretat Social i les empreses es fessin de forma telemàtica. Aquesta reivindicació és indispensable perquè el perill en els pilots d’aviació civil es pot fer extensiu a conductors de metro, autobús, tren o altres mitjans de transport públic. Cal que tothom sigui molt conscient que un succés com per exemple el de Germanwings pot tornar a passar i que aquesta és l’única manera de minimitzar el risc.

Altes i baixes mèdiques

L’Institut Català de la Salut (ICS) va donar ahir cop de porta a la seua pròpia proposta que els metges de l’atenció primària puguin cobrar incentius econòmics en funció de les altes de pacients tramitades a instàncies de les mútues laborals després que metges, sindicats, societats mèdiques i partits polítics sortissin en bloc per expressar el seu rebuig a aquesta desenraonada idea. Les altes i baixes només poden tenir raons mèdiques i evidentment no hi pot haver incentius econòmics pel mig.