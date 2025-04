Més atenció i més serveis

Creat: Actualitzat:

En aquest espai no ens cansem de repetir que, per assentar la població en el medi rural, és totalment imprescindible dotar els pobles de serveis de diversa índole i prestar atenció de tot tipus als seus habitants. Ahir ens fèiem ressò de l’estudi de Salut Mental Catalunya (SMC) que detalla les carències en aquest àmbit detectades lluny de les grans urbs a partir de recollir informació facilitada per pacients, familiars i professionals sanitaris. El document també ofereix propostes per fer front als obstacles identificats, que versen sobre l’accés a serveis socials i sanitaris de qualitat, la participació ciutadana, el suport social, l’entorn, la família, la perspectiva de gènere en les cures, l’estigma, les oportunitats d’estudis laborals i de lleure i el suport a l’habitatge. El fet d’haver detectat els problemes i/o carències és un pas endavant per revertir la situació i oferir solucions. Ara és necessari que les administracions implicades posin fil a l’agulla per posar remei a aquests dèficits que afecten un dels àmbits de la salut que més es va ressentir, i encara es ressent, pels efectes de la pandèmia. I si és del tot necessària aquesta atenció, igual ho és prestar serveis bàsics per facilitar el dia a dia als habitants de pobles petits. Perquè ahir recollíem les demandes de les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de Raimat i Sucs per poder disposar de banca mòbil, iniciativa implantada per la Generalitat per facilitar gestions als més de 32.000 lleidatans que viuen en algun dels 136 municipis de la demarcació que no disposen d’oficina bancària ni caixer. El fet que Raimat i Sucs siguin EMD no els permet, de moment, beneficiar-se d’aquesta iniciativa i la conselleria d’Economia assenyala que la banca mòbil està en període de proves i que més endavant “ja es veurà”. Confiem que la burocràcia, que no té en compte que algunes EMD puguin patir les mateixes carències que pobles aïllats de la muntanya, no freni l’arribada d’aquests serveis, ja que els seus veïns, com els d’altres pobles sense caixers, paguen religiosament els seus impostos com qualsevol altre contribuent i, per tant, es mereixen estar més ben atesos.

Lleida, amb molt de gust

Centenars de persones van participar ahir en el pícnic que va organitzar Lleida Turisme i que inaugurava els actes que se celebraran a la ciutat en el marc de la designació de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025. Aquesta iniciativa, que al seu torn recordava el naixement de l’Aplec del Caragol als anys 80, sembla que ha arribat per quedar-se i passar a engrossir l’atractiu calendari d’esdeveniments lúdics i gastronòmics de la capital de Ponent.