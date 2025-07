La definició legal d’una dona

Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem del Regne Unit va dictaminar dimecres d’aquesta setmana per unanimitat que la llei britànica defineix una dona com algú que va nàixer biològicament de sexe femení. Això significa que les dones transgènere –malgrat que comptin amb certificat de reconeixement del seu gènere (CRG)– no compleixen la definició de dona de les lleis d’igualtat britàniques. “El concepte de sexe és binari, una persona és dona o és home”, va sentenciar el tribunal. Però la sentència agrega que les lleis actuals continuaran oferint protecció contra la discriminació a les persones trans. La decisió sorgeix després d’una llarga batalla legal entre el Govern escocès i el grup feminista For Women Scotland (FWS), una organització que està avalada per alguns famosos, inclosa l’autora de Harry Potter, JK Rowling. El Govern escocès va argumentar que les persones transgènere amb un CRG, un document formal que atorga reconeixement legal del nou gènere d’una persona, tenen dret a proteccions contra la discriminació basades en el sexe. Però FWS va denunciar que aquestes proteccions només s’han d’aplicar a les persones que naixen dones. La sentència és un cop per als activistes dels drets transgènere i podria tenir implicacions de gran abast en les tres nacions britàniques. Però el màxim tribunal va subratllar que no es tracta “d’un triomf d’una part sobre l’altra”. “La decisió unànime d’aquest tribunal és que els termes dona i sexe a la llei d’Igualtat del 2010 es refereixen a “una dona biològica i al seu sexe biològic”, va declarar Patrick Hodge, vicepresident del Tribunal Suprem. “Tanmateix, desaconsellem interpretar aquesta sentència com un triomf d’un o més grups de la nostra societat a compte d’un altre; no ho és.” I va dir que, la decisió, “no causa desavantatge a les persones trans” perquè tenen proteccions sota les lleis contra la discriminació i la igualtat. L’esperada sentència, que es produeix en moments en què les qüestions de gènere són extensament debatudes en aquest i altres països, pot tenir conseqüències de gran abast. Podria tenir un impacte en l’aplicació de les lleis d’igualtat als espais d’un sol sexe –com sales d’hospitals, presons, refugis i grups de suport–, en els reclams d’igualtat salarial, les polítiques de maternitat i altres drets per a les persones transgènere. Caldrà esperar a l’aplicació de la llei, però a dia d’avui ens sembla un gran retrocés en drets de les persones transgènere que han costat segles d’aconseguir. A més, estem parlant de col·lectius en general vulnerables i que pateixen tota mena d’assetjaments. Que una persona transgènere no pugui competir en esports amb el nou sexe que ha adquirit voluntàriament pot ser discutible, que un transgènere hagi d’anar a una presó del sexe biològic amb què va nàixer, de cap manera no és acceptable.