Llibres per vèncer el drac de la intolerància
Lleida i nombroses localitats de Ponent van viure ahir una multitudinària diada de Sant Jordi, amb ple de públic durant bona part de la jornada a les parades de llibres i roses i en les activitats organitzades, cosa que també va ser la tònica general a tot Catalunya. Un dels aspectes a destacar en clau local és la bona salut que demostra la literatura lleidatana, que aquest any comptava amb una quarantena de novetats, algunes de les quals van acabar figurant entre els títols més venuts, com Crims, de Carles Porta; L’enverinadora, d’Anna Sàez, directora de SEGRE; o les noves obres de dos clàssics en dies com el d’ahir, els pallaresos Maria Barbal i Pep Coll. Més enllà dels rànquings, Sant Jordi és un esdeveniment clau per als llibreters, ja que genera al voltant d’un 20% de les vendes anuals. Això demostra el seu gran valor cultural i, alhora, hauria de fer-nos reflexionar sobre la necessitat de promoure la lectura al llarg de tot l’any, perquè la realitat és que hi ha persones que adquireixen exemplars aquest dia perquè així ho mana la tradició i no perquè esperin disfrutar llegint-los.
L’informe sobre hàbits de lectura i compra de llibres de la Generalitat corresponent al 2024 indica que els catalans que llegeixen almenys una vegada a la setmana eren un 58,5%, un punt i mig menys que a l’exercici anterior. No és una mala dada, però és evident que existeix marge de millora, i també queda moltíssim per fer respecte al català, ja que només és l’idioma de lectura triat pel 34,6%, un percentatge estancat des de fa anys, perquè el 2018 era el 34,3%. I una altra qüestió que crida l’atenció és que encara que la tendència a la lectura en format digital tendeix a l’alça, ho fa de forma molt gradual. Així, el 2024, el volum de lectors que trien aquesta opció era del 32,4%, i l’augment en vuit anys és de poc més de tres punts, de manera que el format en paper continua sent àmpliament majoritari. Paral·lelament, les llibreries tradicionals són el principal canal de venda amb un substancial avantatge respecte a internet. En concret, un 74,5% dels enquestats afirma comprar-hi habitualment, davant del 44,1% per internet, uns percentatges que també evidencien que moltes persones combinen les dos vies de compra. I sobre el lloc on van fer l’última adquisició, les llibreries clarament encapçalen (47,4% davant el 26,8%) i el canal digital no ha crescut els dos últims anys, a diferència del que succeeix en altres sectors. Cal concloure que ni les llibreries, que fa temps semblaven condemnades a l’extinció, ni el nivell de lectura no estan tan malament, tret de quant a ús del català, però cal aspirar a més, entre altres coses perquè com va dir el que va ser president dels EUA, Lyndon B. Johnson, un llibre és l’arma més efectiva contra la intolerància i la ignorància, i més en els temps que corren.