Llarga vida als llibres, i a les llibreries
Un dels pocs efectes positius que va deixar la pandèmia va ser un cert repunt de la lectura. Els mesos de tancament, les posteriors restriccions de moviment, una vida social molt reduïda i la saturació de sèries televisives van fer ressorgir l’atractiu del llibre i el temor al tancament de llibreries s’ha transformat en un ressorgir d’aquests establiments, que llueixen esplendorosos no només per Sant Jordi i dies anteriors o posteriors, sinó que el negoci sembla viure una bonança, evidentment no per tirar coets, però sí per rectificar els malastrucs del paper que pronosticaven la seua mort irremeiable i la seua substitució pel llibre electrònic. I no només no ha finat el paper, sinó que gaudeix de força bona salut, com proven les vendes de Sant Jordi. I aquesta tendència està avalada pel creixent dels clubs de lectura, les presentacions de novetats durant tot l’any i les mil i una activitats culturals que programen a Lleida la irreductible, La Fatal, Caselles, Abacus, La Sabateria, la renovada El Genet Blau i moltes altres, tant a la capital com a comarques, establiments que han passat de veure perillar la seua continuïtat a una meridiana esperança de futur. Bona notícia, sens dubte, perquè la cultura és un valor irrenunciable que marca no només el benestar d’una comunitat sinó la seua vinculació amb l’entorn, l’ésser humà, la història, la poesia i, en definitiva, les vides fictícies o reals que ens representen i defineixen.
La CHE va activar dimarts al migdia el pla d’emergència de Rialb en fase 1 al detectar filtracions a l’estrep (part de la presa que es recolza en el pendent) a la part alta del marge esquerre del dic i va començar a treballar per segellar la fuga d’aigua. Es tracta de la primera vegada que s’activa el pla d’emergència al pantà, que té capacitat per a 403 hectòmetres cúbics d’aigua (de fet, emmagatzema 398 hm) i es va inaugurar fa just 25 anys. L’escenari 1 d’emergència, segons el pla de la presa, no implica “en aquest moment” risc per als veïns aigües avall, segons la Confederació, però sí que obliga a actuar de forma immediata.
Tranquil·litat amb Rialb
“S’han produït esdeveniments que, si no s’apliquen mesures de correcció (tècniques d’explotació, desembassament, etc.), podrien ocasionar perill d’avaria greu, si bé la situació es pot solucionar amb seguretat mitjançant l’aplicació de les mesures previstes i amb els mitjans disponibles”, segons dicten les normes tècniques de seguretat de les preses. Les filtracions eren conegudes per la CHE des de fa 20 anys i esperem que avui ens aclareixin si s’ha aprofitat el període de sequera per adoptar mesures que no fessin necessari segellar vies amb el pantà ple.