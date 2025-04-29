El caos va arribar en cinc segons
Sembla l’argument d’una pel·lícula de ciència-ficció, però a les 12.33 hores d’ahir el sistema elèctric espanyol va perdre quinze gigawatts “sobtadament, en tot just cinc segons”, en paraules del president del Govern central, Pedro Sánchez. Aquesta seria la causa de l’apagada històrica que ahir va sumir en el caos bona part de la península Ibèrica, sense que ningú s’atreveixi a especular el perquè d’aquesta anòmala situació que va generar tota mena de falòrnies i va afectar milions de persones. A la redacció de SEGRE vam estar sense llum des de poc abans de la una del migdia fins passades les deu de la nit i la connexió a internet no es va recuperar fins dos hores després, motiu pel qual la nostra edició d’avui té menys pàgines del que és habitual. Ni en els pitjors dies de la pandèmia havia estat tan difícil treballar, tant per a nosaltres com per a milers d’empreses. Hi va haver cues als supermercats per fer provisió d’aigua envasada, botigues que tancaven com podien perquè la majoria de persianes són elèctriques, datàfons inservibles que convertien les targetes de crèdit en un plàstic sense valor i telèfons als quals no arribaven missatges ni trucades. Malgrat l’evident reforç dels agents de les policies locals i els Mossos d’Esquadra desplegats als carrers, l’absència de semàfors va accentuar la sensació d’anarquia durant el dia, especialment quan es va fer fosc. I fins i tot es va haver d’habilitar el pavelló de l’Albi per acollir més de mig miler de passatgers d’un tren que es van quedar tirats camí de Barcelona. “Això és una cosa que no havia passat mai”, va admetre el president del Govern. I és que 15 GW equivalen, aproximadament, al 60% de la demanda elèctrica de tot Espanya en aquell moment del matí. Però encara que això en concret no hagués ocorregut abans, el cert és que la dependència de la tecnologia posa en evidència cada vegada més sovint la nostra fragilitat. El mes de juliol passat era igual si es pretenia pujar a un avió o marcar el 061. Una fallada de l’empresa de seguretat informàtica CrowdStrike va provocar el caos global i va causar incidències en grans empreses i infraestructures de tot el món. La interconnexió de sistemes informàtics ens va deixar exposats i desprotegits com a usuaris, però també com a ciutadans, ja que cap govern no pot prescindir de la tecnologia. En aquell moment es va obrir el debat sobre la necessitat de reduir la dependència en sectors estratègics de softwares privats de multinacionals estrangeres, però solucionat l’error, el tema va caure en l’oblit. La del juliol va ser una apagada digital; la d’ahir, elèctrica, però les conseqüències van ser molt semblants. La pandèmia va posar en evidència que un virus microscòpic podia paralitzar el món i ahir vam constatar, una vegada més, que la nostra dependència de l’electricitat i la tecnologia també pot ser el nostre invisible taló d’Aquil·les.