Cal saber què va causar l’apagada
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va qualificar ahir al Congrés dels Diputats d’“irresponsable” i “una gegantina manipulació” que el Partit Popular i la ultradreta de Vox aprofitin aquesta crisi d’electricitat provocada per l’apagada del dia 28 d’abril per defensar una ampliació de la vida de les centrals nuclears a Espanya. “Les renovables són la nostra única i millor opció”, va recalcar. Sánchez va recordar que el 2019 les grans corporacions energètiques van pactar entre elles el calendari de tancament de les centrals nuclears a partir del 2027 i que el Govern central dona suport a aquesta decisió. I malgrat que va advertir que cap d’aquestes empreses no ha sol·licitat per ara que es prorrogui aquest calendari de tancament, va assegurar que l’executiu està disposat a escoltar les seues propostes. Però sempre que compleixin tres requisits: que una pròrroga garanteixi la seguretat dels ciutadans, i també el subministrament elèctric, però a més que sigui “econòmicament viable”. És a dir, que el cost de l’ampliació de la vida de les centrals nuclears no el pagui “la butxaca del contribuent”, a través de la factura de la llum. Ni un sol estudi seriós diu que les nuclears són imprescindibles a Espanya, va reblar, i va denunciar que l’actual “debat és deliberat i interessat” impulsat per la dreta a favor de les nuclears, i per culpar les energies renovables de l’apagada. Podríem donar la raó a Sánchez o restar-li arguments si sabéssim què va deixar tota la península Ibèrica sense llum durant gairebé 12 hores. Perquè fins que no sapiguem què va originar el problema, per què no es va evitar i quines probabilitats hi ha que torni a produir-se, només especulem i aquesta no és la forma de governar ni apostar per una o una altra energia. En la descarbonització estem tots d’acord i en la importància de l’energia verda, també. Però una cosa és aquest punt de partida i una altra, de molt diferent, pontificar sobre bondats o defectes de les fonts d’energia sense tenir la informació necessària. Per tant, el que ha de fer el cap de l’Executiu és esbrinar què va causar l’apagada i fer-ho ràpid, per molt que s’hagin d’analitzar 756 milions de dades. Totes les altres coses són fer política interessada, d’un o un altre bàndol.
La salut del futur
L’estudi per radiografiar la salut de 4.000 lleidatans voluntaris durant els propers 20 anys és una excel·lent iniciativa del projecte estatal IMPaCT, impulsat per l’Institut Carlos III, a la qual ja s’han sumat gairebé 500 usuaris dels CAP Eixample i Primer de Maig. Els patrons de comportament, dietes, esport, hàbits, etc., d’aquestes persones seran una bona base de dades per avaluar les possibles patologies que vagin tenint amb els anys.