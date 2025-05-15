Una apagada encara a les fosques
La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen, va identificar ahir per primera vegada els focus de l’apagada del 28 d’abril. “Ja hem identificat on van ser les primeres pèrdues de generació. Ja sabem que van començar a Granada, Badajoz i Sevilla”, va apuntar en resposta a les preguntes del portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, durant la sessió de control d’ahir al Congrés dels Diputats. Aagesen va descartar també que l’operador del sistema (Red Eléctrica) fos objecte d’un atac cibernètic. La hipòtesi d’una intromissió externa es manté, encara que amb menys força, en els altres dos nivells: els centres de control i les instal·lacions de generació. Així mateix, va dir que Red Eléctrica va intentar fins a sis tallafocs per evitar la desconnexió amb la resta d’Europa, però que no ho va aconseguir. Va afegir que l’Executiu central està analitzant si les oscil·lacions que es van percebre a la resta del continent mitja hora abans de la fallada generalitzada van tenir a veure amb l’incident. “És una cosa que encara hem de determinar. És molt més complex que culpar una font de generació o una altra”, va afirmar, alhora que va deslligar el futur tancament de les nuclears de l’apagada del 28 d’abril. “El calendari de tancament, acordat amb les empreses elèctriques per al període 2027-2035, no hi té res a veure: les úniques centrals que s’han tancat han estat Zorita i Garoña, i va ser amb el Govern del Partit Popular”, va postil·lar. La ministra també va negar que la investigació vagi lenta. “En altres incidents similars en països desenvolupats s’ha tardat, de mitjana, set mesos a presentar un informe”, va apuntar, i va posar els exemples del 2003 als EUA i el Canadà, que van tardar vuit mesos, o el d’Itàlia, també el 2003, que es va demorar set mesos. No som experts en oscil·lacions elèctriques i no disposem de dades per insinuar que el fet que les energies eòliques i solars no permeten emmagatzemar energia (en aquell moment tota la xarxa es nodria de renovables) fos la causa del problema, com opinen la majoria dels experts, però sí que podem continuar fent preguntes, que és la nostra feina, i l’interrogant està clar. Si ja se sabia que calien bateries per guardar aquesta energia i evitar així que el sistema col·lapsés, per què es va posar en perill el nostre subministrament diari? Seguim sense resposta.
L’Hiopos segueix a l’ACB
La temporada de l’Hiopos Lleida va començar amb molta incertesa, una plantilla encara per tancar i amb un dels pressupostos més baixos de la categoria, però amb una directiva i un entrenador compromesos i una afició que ha demostrat ser de 10. Tot això ha fet possible la consecució de la permanència. Enhorabona a tots plegats.