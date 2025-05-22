L’aval del Constitucional a l’amnistia
El Tribunal Constitucional ha assenyalat per als dies 24, 25 i 26 de juny la celebració d’un ple monogràfic per deliberar sobre el recurs d’inconstitucionalitat que va presentar el PP contra la llei d’amnistia, segons han indicat diverses fonts, que afegeixen que el veredicte serà avalar la llei. El recurs que va presentar el Partit Popular serà el primer a resoldre’s de la vintena de qüestions d’inconstitucionalitat que la llei d’amnistia va sumar després de l’aprovació al Congrés el maig del 2024. El dels populars és el més ampli de tots, el que més aspectes de l’amnistia qüestiona, de manera que el TC l’ha triat per servir de “pantalla” sobre la constitucionalitat general per als condemnats pel procés independentista català. El Constitucional conservarà per a aquest debat la majoria progressista, en aquest cas de sis a quatre, al quedar apartats José María Macías, del sector conservador, i Campo, del progressista. Amb aquest més que probable pronunciament s’hauria de posar fi a l’obstinació del Suprem a no donar compliment a la voluntat del poder legislatiu, que és a qui correspon redactar les lleis (al judicial li correspon complir-les), i possibilitar l’amnistia de totes les persones encausades pel procés i la tornada del president Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Però no serà així, perquè el Suprem vol dilatar, retorçar i esprémer el dret fins a límits que voregen la prevaricació al considerar que aquests tres representants públics van malversar fons públics per lucrar-se. Qualsevol ciutadà corrent, independentista o no, que conegui el que es va esdevenir el 2017 sap que de les mil raons esgrimides per convocar i dur a terme un referèndum per part dels líders independentistes, cap no s’atansa, ni de lluny, a l’enriquiment personal. Per tant, aquesta tornada a Catalunya de Puigdemont, indispensable per tornar a la política el que mai n’hauria d’haver sortit, es retardarà fins que el mateix Constitucional o els tribunals europeus es pronunciïn sobre aquesta malversació sense lucre. El PSOE haurà guanyat, doncs, el pols al PP davant del Constitucional sobre la legalitat de l’amnistia, però el biaix ideològic del Suprem es mantindrà intacte, posant pals a les rodes de la resolució del conflicte.
Més morts de trànsit
Una dona va morir ahir en un accident a la carretera C-12 a Balaguer. Un turisme i un totterreny van xocar per causes que s’investiguen a l’altura del punt quilomètric 137, entre la capital de la Noguera i l’encreuament cap a Castelló de Farfanya. Amb aquesta són ja 7 les víctimes de l’asfalt a Lleida, amb un repunt de morts de trànsit en el conjunt de Catalunya que requereix mesures i noves campanyes de control.