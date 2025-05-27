Un canvi de model que necessita recursos
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, va anunciar ahir que el Govern suprimeix la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) per crear la de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència, que entrarà en funcionament el 3 de juny. Al marge del canvi purament nominal, Martínez Bravo va indicar que hi haurà modificacions de fons, ja que aquest nou organisme no podrà gestionar les prestacions econòmiques a joves extutelats ni concertar les places als centres de menors, i estarà més centrat en la protecció dels tutelats. Aquesta transformació arriba després que es fes públic fa unes setmanes que una nena de 12 anys que era en un centre de menors sota tutela de la Generalitat a Barcelona va ser violada en repetides ocasions per pederastes durant gairebé dos anys entre els anys 2020 i 2021, sense que la DGAIA detectés res, com tampoc no ho va fer quan el pederasta de Castelldans David Donet va abusar durant 15 anys d’almenys cinc menors tutelats. I a aquests casos espantosos se sumen altres qüestions preocupants, com l’informe de la Sindicatura de Comptes que constata que es van gastar més de 100 milions en contractes a dit i sense empara legal en centres de menors entre els anys 2016 i 2020, o la investigació oberta per l’Oficina Antifrau sobre les prestacions a extutelats gestionades per dos entitats. La consellera va detallar que la nova estructura comptarà amb dos organitzacions externes encarregades de supervisar-ne la gestió. També va avançar que fins al 2027 es contractaran 300 nous professionals, dels quals 243 es destinaran a reforçar els equips de prevenció, i va assegurar que el Govern dedicarà “tots els recursos que siguin necessaris” per portar a terme tots els canvis. Ara bé, no va concretar quin serà el pressupost ni d’on sortiran els recursos, un assumpte que no és menor tenint en compte que ha estat impossible aprovar el pressupost de la Generalitat d’aquest any i que de moment no és segur que sí que n’hi haurà l’exercici vinent. Sigui com sigui, l’atenció als menors vulnerables ha de ser una prioritat per al Govern, que és d’obligació que els canvis siguin de pes i que no es quedin només en l’organització. Tal com va recordar la responsable del departament de Drets Socials, el nombre de nens, adolescents i joves que han accedit al seu sistema de protecció s’ha incrementat un 70% en els últims deu anys i actualment ja són 14.668. I a les comarques de Lleida, els que es troben en aquesta situació són 925. Davant d’aquest afer, cal demanar a tots els partits que actuïn amb responsabilitat i acordin un marc estable que garanteixi una atenció adequada a les necessitats d’aquest col·lectiu, que cada vegada és més gran, i que també inclogui mecanismes que vetllin de forma efectiva per una bona gestió.