Més dones en la base que en càrrecs directius
La sanitat és un sector cada vegada més feminitzat, després que els últims anys les dones també s’hagin convertit en majoria entre els metges i hagin augmentat la presència que ja tenien en col·lectius com infermeria o auxiliars. Les dades de l’Institut Català de la Salut (ICS), que a les comarques de Lleida gestiona l’hospital Arnau de Vilanova i gairebé tots els centres d’Atenció Primària, són molt eloqüents. El 2023, un 77,05% dels seus professionals a les regions sanitàries del pla i de l’Alt Pirineu i Aran eren dones. En canvi, crida l’atenció que el percentatge de les que ocupen càrrecs és de 15 punts menys, el 60,71%, i a l’Arnau és encara inferior, ja que és de només el 48%, malgrat que copen el 75,7% de la plantilla. La dificultat de conciliar la vida laboral amb la familiar, en la qual elles continuen assumint el pes de les cures de petits i grans, ha estat històricament un dels principals obstacles per a la seua carrera professional. És cert que aquest desequilibri es va reduint gradualment, però queda molt per fer. Primer, perquè malgrat que en els càrrecs intermedis la proporció sí que comença a reflectir el pes real de cada gènere, en els més alts encara no és així. L’ICS ha iniciat els últims anys cursos de lideratge en femení amb l’objectiu de promoure que elles assumeixin llocs de gestió. I algunes de les actuals directives advoquen per ampliar-ho també als homes, ja que destaquen que les dones que exerceixen aquestes funcions primen més el consens i el treball en equip.
Cal encoratjar el sector sanitari, igual que la resta, a continuar perseverant en aquest camí i, alhora, cal destacar que les dades abans ressenyades desmunten els discursos cada vegada més en voga –per desgràcia– que la nostra societat ha anat més enllà del que seria necessari en matèria d’igualtat. Una mentida no deixa de ser-ho per molt que es repeteixi, i la realitat és que encara cal adoptar mesures per facilitar que les dones tinguin la representació que els correspon en els estaments directius.
La plaça que deixa el Lleida CF
La desaparició del Lleida CF va quedar pràcticament certificada la setmana passada, quan el club va fer públic que havien fracassat les negociacions per a l’entrada d’un grup inversor. Per si hi havia algun dubte, els dos últims dies l’entitat ha acomiadat el cos tècnic i els jugadors. Ara s’obre un període d’incertesa, en el qual caldrà veure què succeeix amb la seua plaça a Segona RFEF, que amb tota probabilitat la Federació traurà a subhasta, per a la qual tindran prioritat en primera instància els equips descendits del seu grup i, en segona, l’Atlètic Lleida.