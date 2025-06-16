Lleida, terra de festivals
Molt s’ha parlat aquests dies del Primavera Sound o el Sónar, festivals de música de Barcelona que s’han posicionat com a referents en els seus respectius estils a nivell internacional. Però no cal anar a la capital catalana per gaudir d’esdeveniments d’alta qualitat, tant de música com d’arts escèniques de tot tipus o vinculats amb el cine. Aquest cap de setmana hem tingut l’exemple del Magnífic Fest a Lleida ciutat que, en la quarta edició, va rebre formacions musicals reconegudes com Fangoria, amb Alaska al capdavant, o Duncan Dhu, grup liderat per l’incombustible Mikel Erentxun. L’esdeveniment va aconseguir reunir més de 22.000 assistents entre els tres dies, incloent les activitats paral·leles de dissabte i ahir obertes a la ciutadania. Però el Magnífic només és l’inici d’una llarga tirallonga de certàmens que se succeiran a les comarques de Lleida al llarg de l’estiu. Així, segons donàvem compte en un ampli reportatge ahir, són més de trenta les convocatòries marcades al calendari estival i que, atesa la variada oferta i en molts casos la ubicació privilegiada, poden atreure tota mena de públic. Només per posar alguns exemples citarem l’Esbaiola’t i el Dansàneu que, en setmanes successives de juliol, presentaran més de 50 propostes d’arts escèniques a les Valls d’Àneu. Tàrrega, per descomptat, tornarà a convertir-se en capital del teatre amb la seua Fira, que arriba al setembre a la 45 edició amb 54 espectacles, bona part dels quals, estrenes absolutes. Pel que fa a música, el ventall de propostes també és més que considerable. Des del Talarn Music Festival, en un marc incomparable com és el pantà de Sant Antoni, passant pel Festival dels Pirineus, que atansarà la música clàssica a 41 municipis del Pirineu català, Andorra i França, fins a propostes com l’Entrerius de Térmens, Els Rentadors de Juneda o el (z)ona ponts de la localitat de la Noguera del mateix nom i que s’estrena aquest estiu amb grans noms propis com Marina Rossell o Guillem Gisbert. Queda clar que les propostes són del tot variades i assequibles i col·loquen Ponent en el mapa d’esdeveniments imprescindibles de l’estiu. Tot un reclam que se suma als múltiples atractius que ja tenen les nostres comarques.
...i ara, la Copa de la Reina
Les jugadores del Club Patí Vila-sana d’hoquei patins van culminar ahir una temporada històrica després de proclamar-se per primera vegada campiones de la Copa de la Reina al vèncer el Cerdanyola 0-5, posant el colofó a un curs per al record en el qual ja havien guanyat la Supercopa i el Mundial de Clubs. Un triplet que suposa la recompensa merescuda al seu esforç i tenacitat. Felicitats!