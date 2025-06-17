Una legislatura encara més empantanegada
L’actual legislatura estatal va començar amb la investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la posterior reelecció de Pedro Sánchez com a president del Govern central després d’unes àrdues negociacions amb el grup de Junts, que tenia la clau del resultat de la votació. El camí recorregut des d’aleshores ha estat ple de sobresalts per les divergències entre les heterogènies formacions que van donar suport al líder del PSOE, en especial Junts d’una banda i Podem de l’altra. Una vegada aprovada l’amnistia, el nombre de lleis i decrets rellevants que han tirat endavant han estat molt pocs, i ni tan sols ha estat possible negociar els Pressupostos Generals de l’Estat. I si el panorama ja era complicat, ara s’ha convertit en gairebé impracticable després que el denominat cas Koldo–que inicialment ja va obligar a apartar del grup socialista el que va ser el seu número 2, José Luis Ábalos– hagi passat a ser el cas Santos Cerdán, el secretari d’Organització del PSOE i encarregat de negociar amb Carles Puigdemont. Ni el fet que hagi dimitit dels seus càrrecs, renunciat a l’acta de diputat i s’hagi donat de baixa com a militant després de transcendir els àudios de les seues converses amb Koldo i Ábalos, que demostren pràctiques corruptes que es remunten a fa més d’una dècada, alleugen el gran mal que ha fet al partit, com tampoc no ha servit de gaire que Sánchez demanés disculpes públiques des del primer moment.
Ahir, el líder socialista va deixar la secretaria d’Organització a mans de la presidenta del partit, Cristina Narbona, la gerent, Ana María Fuentes, i els membres de l’Executiva Borja Cabezón i Montse Mínguez, diputada per Lleida i exedil de la Paeria que els últims anys ha anat guanyant pes a la formació, fins a ser la secretària general al Congrés. En una nova compareixença pública, Sánchez va anunciar més mà dura contra la corrupció, emfatitzant que no la “taparà” com el PP, una nova auditoria externa dels comptes del PSOE i una comissió d’investigació al Congrés. Cal valorar positivament aquesta ràpida reacció. També va deixar clar que esgotarà la legislatura, encara que tot just s’entreveuen possibilitats que aconsegueixi donar-li impuls. Per començar, Podem ja ha dit que considera que Sánchez no està legitimat per presidir un govern progressista i no acudirà a la ronda de contactes. I l’alternativa d’una moció de censura, tret que Puigdemont decidís el contrari, tampoc existeix, perquè el PP ha trencat ponts amb tots els que no són Vox i Feijóo s’ha convertit en presoner d’aquest partit ultramuntà i del discurs d’Isabel Díaz Ayuso, perdent l’aura de la moderació amb què va assumir el lideratge dels populars en substitució de Pablo Casado, del qual no s’ha d’oblidar que va ser defenestrat per denunciar casos de corrupció en l’entorn familiar d’Ayuso.