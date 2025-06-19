Una xarxa ferroviària que va a pitjor
La línia ferroviària d’alta velocitat va viure ahir una nova jornada caòtica a Lleida arran d’una incidència en el sistema de senyalització registrat poc abans de les 7.00 hores entre Puigverd i Artesa de Lleida. Encara que a partir de les 8.30 es va anar restablint gradualment la normalitat en la connexió entre Barcelona i Madrid pel bypass que creua l’Horta, a l’estació de la ciutat no va entrar ni va sortir cap comboi, excepte els regionals, fins al migdia, cap a les 13.00. Això va provocar que centenars de passatgers haguessin d’estar-se a la terminal durant hores, fins que Renfe va anar recol·locant els que anaven cap a Barcelona en autobusos, que els portaven a Tarragona, per seguir des d’allà el viatge per ferrocarril, mentre que un tren es va encarregar de traslladar fins a Saragossa als que es dirigien a Madrid. A més, altres centenars que venien a Lleida es van quedar tirats en altres estacions a l’espera que Renfe habilités un sistema de transport per poder arribar a Lleida. I com sempre, una de les queixes més repetides pels afectats va ser la falta d’informació. El que ha succeït ahir demostra de nou que el servei ferroviari a Catalunya es troba en condicions pèssimes.
Fins fa un temps el més normal era que les avaries es concentressin a la xarxa de Rodalies a Barcelona i el seu entorn, però ara s’han generalitzat també en la d’alta velocitat, quan teòricament és la joia de la corona d’aquest transport a Espanya i la connexió entre Lleida i la capital catalana es va estrenar fa menys de 20 anys. La d’ahir és la incidència més greu registrada aquest any, deixant al marge la interrupció general del servei provocada per la gran apagada del 28 d’abril. Tanmateix, com a mínim hi ha hagut una altra mitja dotzena que han causat retards d’hores en trens AVE, Alvia o Avant, i la puntualitat britànica dels inicis ha donat pas a petites demores gairebé diàriament. Així que és ineludible que el ministeri de Transports adopti mesures efectives per posar fi a aquest desgavell, perquè les inversions en la millora de la xarxa anunciades els últims anys o bé es queden en paraules o bé són insuficients per pal·liar les deficiències existents.
Una espiral molt perillosa
Els bombardejos d’Israel contra l’Iran han obert un nou front bèl·lic al Pròxim Orient que es complica a mesura que passen els dies, amb els iranians contraatacant amb el llançament de míssils i els EUA, implicant-se en el conflicte, fins al punt que Donald Trump ha dit que no maten el líder del règim dels aiatol·làs, Ali Khamenei, simplement perquè no volen. Un nou focus d’inestabilitat mundial cada vegada més perillós, mentre Israel continua massacrant Gaza.