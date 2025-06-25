Els jutges i el pastor mentider
A Espanya hi ha 3.000 jutges dones i 2.500 jutges homes que treballen, en la immensa majoria dels casos, amb una professionalitat admirable. La judicatura té el seu problema més gran en alguns jutges concrets, normalment de la cúpula, que instrueixen o jutgen causes de naturalesa política. Fa mesos que alguns mantenen vius uns processos contra l’entorn de Pedro Sánchez o del Govern de l’Estat que tenen poquíssima substància o no en tenen cap, entre els quals s’emporta la palma el que portarà al banc dels acusats el fiscal general de l’Estat per la suposada filtració d’un correu d’un defraudador confés, la qual cosa serà un judici insòlit tenint en compte que les filtracions als jutjats es compten a centenars, particularment en causes polítiques del Tribunal Suprem, i han estat moltes també en la mateixa causa contra el fiscal general sense que cap hagi estat perseguida pel jutge d’instrucció. El PP va utilitzar tot aquest material de poca o nul·la substància per treure al carrer milers de persones acusant el Govern central de ser una màfia, una acusació molt gruixuda que ha fet que ara que ha aparegut un cas de corrupció de veritat s’hagin quedat sense paraules i els passi com al pastor mentider de la faula d’Isop, que quan diu que ve el llop després d’haver-s’ho inventat diverses vegades ningú no se’l creu. Les exageracions dels populars davant dels casos que no tenien substància han provocat que el que diguin ara tregui importància a un cas Cerdán que té tota l’aparença de convertir-se en una de les pitjors corrupcions de la democràcia. Això sense comptar que el més greu d’aquest cas no està tipificat al Codi Penal: són els àudios repugnants en els quals Koldo i Ábalos parlen de dones, la qual cosa obliga la Moncloa a actuar d’una vegada en relació amb la prostitució, ja sigui abolint-la o regulant-la. El que no pot ser és deixar-la en els llimbs actuals, en què campen al seu aire màfies (de veritat) i homes amb la mentalitat fastigosa que denoten aquests àudios. El TC està reunit des de dilluns per debatre l’esborrany que declara constitucional la llei d’amnistia. Previsiblement serà aprovat demà, però el Suprem continuarà aplicant l’esperpèntica interpretació que considera que els líders del procés es van enriquir personalment amb el referèndum. Aquest aparent partidisme polític d’uns jutges molt concrets –i molt rellevants– produeix els efectes del pastor mentider en la credibilitat del sistema judicial. No ajuda a corregir-los que les associacions conservadores anunciïn tres dies de vaga el juliol contra una llei del Govern central. Poden fer-ho? Per descomptat. Ho van fer quan el PP va bloquejar inconstitucionalment durant sis anys la renovació del Consell General del Poder Judicial? No. Tenen credibilitat ara quan diuen que van a la vaga per defensar la independència judicial? Que ve el llop només cal dir-ho quan ve el llop.