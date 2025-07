Meloni i Pérez-Reverte

Creat: Actualitzat:

Pedro Sánchez té avui la sessió més important al Congrés des que va accedir a la presidència el 2018. Ha de convèncer els seus aliats d’investidura amb un paquet de mesures sòlides contra la corrupció. (Primer parèntesi explicatiu. Els àudios de Koldo no tenen res a veure, de moment, amb els papers de Bárcenas. Mentre no es demostri el contrari, no tenen relació amb el Govern de Sánchez. Els papers de Bárcenas expliquen la presidència de Rajoy de cap a peus, començant per la creació de la policia patriòtica per robar la informació continguda en aquests papers i evitar que arribessin al jutjat: el cas Kitchen que es jutjarà a la tardor). Les mesures anticorrupció que anunciï avui Sánchez li serviran de poc si de l’escàndol Cerdán deriven indicis de finançament il·legal del PSOE o que Sánchez coneixia la suposada corrupció dels seus exmans dretes Ábalos i Cerdán. (Segon parèntesi explicatiu. És una vergonya que s’utilitzi la presó preventiva com a xantatge per obtenir informació. El jutge del Suprem Leopoldo Puente ho negarà, però no es pot entendre d’una altra forma que Cerdán estigui a la presó i Ábalos i Koldo, a la platja. Cal recordar que Aldama va quedar lliure a canvi d’acusar mig govern de Sánchez malgrat que no estava en presó preventiva pel cas Koldo, sinó per un frau en gasolineres). Què passarà si Sánchez no convenç avui tots els seus aliats amb les seues mesures? Què passarà si, encara que els convenci i intenti esgotar la legislatura fins al 2027, en els propers dies surten indicis d’implicació de Sánchez o de finançament il·legal del PSOE en el cas Cerdán? Que hi haurà eleccions, per descomptat. I que governaran PP i Vox, també per descomptat. (Tercer parèntesi explicatiu. PP i Vox governarien des de fa anys amb una majoria absolutíssima si només votés l’Espanya monolingüe, dit sigui això per contextualitzar). Tindríem un govern en la línia del discurs de la primera ministra italiana Giorgia Meloni que ha fet viral Pérez-Reverte aquests dies a les xarxes. Un discurs que recorda molt la definició canònica de feixisme que va formular el 2004 el professor de la Universitat de Columbia Robert Paxton com a “passió mobilitzadora d’un grup que té la creença que és víctima dels efectes corrosius de l’individualisme (enemic interior) i les influències alienes (enemic exterior), i pensa que s’ha d’imposar per consentiment o violència excloent”. Vox parlava dilluns de deportar 8 milions d’immigrants. Vuit milions! I fa mesos que Vox, Meloni i Trump donen la tabarra amb la suposada tirania woke. Parla Meloni dels orígens d’Occident en la filosofia grega, el dret romà i la cultura cristiana, i obvia l’esclavitud, la inquisició i el colonialisme. A Pérez-Reverte li agrada molt el que diu Meloni. Potser no l’entén bé. O potser l’entén a la perfecció.