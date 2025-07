Imitem la natura. Incendiem-la

Creat: Actualitzat:

Hem d’imitar la naturalesa incendiant-la... perquè hi hagi menys incendis. Incendiant-la amb cremes controlades per evitar megafocs com els de la Segarra i el Baix Ebre. Aquests incendis no són només una catàstrofe mediambiental; també un problema de salut pública perquè provoquen milers de morts prematures a tot el món per inhalació de fum. El fum del foc de la Segarra va arribar a la Granja d’Escarp, a 100 quilòmetres; el de l’incendi del Baix Ebre, a Múrcia (450 quilòmetres); el dels macrofocs del Canadà, a Extremadura (7.100 quilòmetres). S’ha explicat moltes vegades que una de les causes d’aquests megafocs és el canvi climàtic. Això és indubtable, però aquesta explicació pot provocar catastrofisme, que gairebé sempre porta a la inacció, i això és un problema perquè hi ha moltes coses que es poden fer a curt i mitjà termini, més enllà de lluitar contra el canvi climàtic, per reduir combustible. Ho ha assenyalat Víctor Resco, professor d’Enginyeria Forestal a la Universitat de Lleida. A Califòrnia hi ha molts incendis devastadors i a Florida no perquè en el primer cas no hi ha una política de cremes preventives i en el segon sí; el mateix passa, i per les mateixes raons, a les zones de Sydney i Perth, respectivament. Hi ha massa bosc i està massa brut perquè no s’explota. Les polítiques mediambientals són importants, però la promoció de l’agricultura i la ramaderia és bàsica perquè es creïn a les nostres terres mosaics tallafocs. Els pagesos saben què cal fer per netejar els marges de males herbes que són com metxes, però se’ls ha de facilitar que facin cremes preventives eliminant traves burocràtiques. Als anys 70 els focs s’apagaven amb tallafocs. Després van venir els de cinquena generació, amb simultaneïtat de fronts, i ara els de sisena generació, que superen la capacitat d’extinció i són imparables: només es pot esperar que morin de gana o plogui. Al foc de la Segarra hi havia 350 bombers, gairebé tants com n’hi ha de guàrdia a tot Catalunya. Al del Baix Ebre, el mateix nombre. Què hauria passat si haguessin estat simultanis?

Abolir la prostitució

S’ha dit molt però cal repetir-ho: la suposada corrupció que delaten els àudios de Koldo és execrable, però no és el pitjor: el pitjor són les repugnants paraules amb les quals aquest i Ábalos parlen de dones. Que serveixin almenys aquestes paraules, i els vergonyosos retrets de Feijóo a Sánchez dimecres per les saunes del seu sogre, per regular d’una vegada per sempre, i potser abolir, la prostitució. I ara una veritat que sembla un acudit (dolentíssim): Ábalos diu ser abolicionista. Sí, han llegit bé.