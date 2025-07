Hi ha corrupció? Sí. Hi ha guerra bruta? També

Creat: Actualitzat:

Pedro Sánchez ha superat la seua setmana més difícil i sembla –només sembla– que seguirà fins a la tardor, quan hi haurà judici per Kitchen i la corrupció escatxigarà de nou el PP. La seua actual situació té dos cares aparentment contradictòries i les dos són veritables. Vegem-ho. Hi ha corrupció socialista? Cada vegada sembla més clar que sí. En els àudios de Koldo, aquest i Cerdán es reparteixen mossegades, i Cerdán, segons l’UCO, va firmar un contracte privat que li va donar el 45% de l’empresa navarresa utilitzada per a aquestes mossegades. Hi ha guerra bruta? També cada vegada sembla més clar que sí. L’assetjament a Sánchez ha estat constant des que la dreta no va poder accedir al govern el 2023 (i Sánchez se’n va riure al Congrés), i els jutges Peinado i Hurtado instrueixen unes causes molt més que discutibles contra Begoña Gómez i el fiscal general. Està controlada per la dreta la Sala Penal del Suprem? Sens dubte sí: per això va bloquejar el PP durant 6 anys la renovació del Consell General del Poder Judicial, i el jutge Hurtado que portarà a la banqueta el fiscal general es va oposar a condemnar el PP en el cas Gürtel i a citar com a testimoni un tal M. Rajoy. Està controlat per la dreta el jutge Leopoldo Puente, que porta el cas Cerdán? Sens dubte no. Va accedir al Suprem el novembre del 2020 (com Hurtado) a proposta del PSOE, va ser membre de la progressista Jutges per la Democràcia i va emetre un vot particular contra l’escandalosa condemna del diputat de Podem Alberto Rodríguez, després anul·lada pel TC. Abandonaran els seus socis Sánchez? Sens dubte no perquè els interessen eleccions... tret que el cas Cerdán comprometi Sánchez o el finançament del PSOE. Depèn de Sánchez el que passi a partir d’ara? Sens dubte no. Depèn de l’UCO, els àudios de Koldo i el jutge Puente, tot això fora del seu control. Davant d’aquesta delicada situació, si el president del Govern demanés consell el més lògic seria dir-li que no es limiti a resistir sinó que activi decidides mesures socials que millorin la vida de la gent, tal com li va suggerir dimecres al Congrés la filla de l’històric sindicalista gallec Suso Díaz hores després de morir el seu pare.

Pagar mentides

L’ajuntament de Barcelona va contractar una companyia de teatre que va ridiculitzar la llengua catalana per denunciar la suposada discriminació del castellà a Catalunya en àmbits com el sanitari. Amb aquest acte s’ha pagat una mentida amb diners públics. “L’única base segura de comprensió i expressió, l’única pedra de toc granítica és la llengua que ens ha ensenyat la mare, ja sigui petita o gran, pobra o rica. Si ens manca això ens manca tot”, va escriure Pla. Ningú no té de dret a robar-nos-ho tot.