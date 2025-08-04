El servei ferroviari va a pitjor
La xarxa ferroviària de Lleida va registrar dissabte una nova incidència que va afectar la línia de trens cap a la costa, l’R14, ja que la circulació entre la capital del Segrià i les Borges Blanques va quedar interrompuda durant tot el dia a causa d’una avaria a la catenària. Renfe va haver d’habilitar un servei alternatiu de transport per carretera entre aquestes dos localitats. A més, al ser el primer dissabte d’agost, els viatgers afectats es van comptar per centenars i fins i tot es va donar la circumstància que l’autocar que suplia algun dels trens no tenia prou places per portar-los a tots, la qual cosa va generar encara més molèsties. El mal funcionament del servei s’està convertint en una constant des de fa uns anys. Inicialment, es concentrava en les línies de Rodalies a Barcelona, després s’ha anat estenent a les línies de mitjana distància i també a les d’alta velocitat. És hora que l’ens públic Adif, que depèn del ministeri de Transports i és el titular de la infraestructura, dugui a terme les inversions necessàries per posar les instal·lacions al dia. En aquest sentit, cal destacar que la gran majoria d’avaries que han tingut lloc els últims mesos han tingut l’origen en la catenària que subministra l’electricitat als combois i no en els robatoris de cable que durant un temps van afectar de forma assídua la xarxa ferroviària catalana.
Cal passar de les paraules als fets, perquè pel que sembla fins ara els anuncis de grans inversions s’han quedat en paraules o bé només s’han executat actuacions que són totalment insuficients. Si de veritat volem reduir les emissions de CO2 per lluitar contra el canvi climàtic, la millora del transport per ferrocarril ha de ser prioritària. Per poder competir amb èxit contra el vehicle privat, cal garantir que els ciutadans confiïn que si agafen el tren podran arribar a l’hora prevista a la feina o a l’activitat de lleure que tinguin planificada, a banda de comptar amb preus i freqüències ajustades a les necessitats del territori.
La xacra de la marihuana
La proliferació de les plantacions de marihuana a les comarques de Lleida obliga els cossos policials a destinar molts recursos a lluitar contra aquesta xacra. Els petits cultius dins de camps de panís han passat a la història, substituïts pels de caràcter industrial en tota mena de cases, naus o paratges amagats, que estan controlats per xarxes de narcotraficants. Com expliquem en la nostra edició d’avui, el treball policial que comporta la localització i el desmantellament va molt més enllà de la investigació prèvia i la consegüent batuda, cosa que resta efectius per a altres tasques de seguretat.