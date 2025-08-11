La fam com a arma de guerra
Morir de gana pot semblar cosa del passat. Permetre que això passi actualment en una societat avançada és simplement una aberració i molt més escandalós és que sigui un govern el que freni l’accés d’aliments per castigar algú o un conjunt de població, sent els nens les principals víctimes d’aquesta sàdica pràctica. Ja que aquesta barbaritat s’està donant a escasses tres hores de vol de Catalunya i, malgrat les crítiques i manifestacions que se succeeixen per tot el món cap organisme supragovernamental no sembla que pugui, o potser seria millor dir vulgui, fer res per frenar aquesta barbàrie inhumana. És fàcil d’endevinar que ens estem referint a Gaza. I és que la xifra de nens morts en aquesta zona per causes relacionades amb la desnutrició o la fam des de l’inici de l’ofensiva israeliana es va elevar ahir a 100, segons l’últim recompte publicat pel ministeri de Sanitat de l’enclavament palestí. Això suposa que gairebé la meitat del total de morts per desnutrició, que ja són 210, han estat menors en aquests gairebé dos anys d’ofensiva israeliana contra Gaza. Els hospitals de la Franja van registrar dissabte cinc morts per inanició, entre els quals dos nens, seguint així una nefasta línia ascendent ja que, durant el mes de juliol, les morts a Gaza per falta d’aliments es van disparar després de mesos de bloqueig a l’entrada d’ajuda humanitària per part d’Israel, que controla tots els accessos al territori. Val a recordar que entre el 2 de març i el 19 de maig el bloqueig va ser total, mentre que el flux d’ajuda és ara molt limitat i insuficient, segons denuncien les organitzacions humanitàries, ja que en l’última setmana 1.900 camions d’ajuda van poder accedir a Gaza, la qual cosa suposa una mitjana de 270 diaris davant dels 600 que caldrien. Aquestes xifres vergonyants formen part del recompte general de víctimes donat a conèixer ahir per les autoritats de Gaza: ja són 61.430 morts i 153.213 ferits des que Israel va començar fa gairebé dos anys l’ofensiva contra l’enclavament, inclosos 61 morts i 363 ferits dissabte. Així, des que el 18 de març l’Exèrcit israelià va trencar l’alto el foc pactat al gener amb Hamas i va rellançar l’ofensiva militar, 9.921 persones han mort i 41.172 han resultat ferides, si bé es tem que la xifra sigui més gran a causa que hi ha zones inaccessibles per als equips de recerca i rescat. Deixant al marge l’origen del conflicte, és necessari trobar una solució que posi fi a aquesta barbàrie. Milers de persones es van manifestar dissabte a Tel-Aviv, entre les quals familiars dels segrestats per Hamas, exigint el final de la guerra perquè en depèn que puguin tornar a veure amb vida els seus éssers estimats. Ni la població civil palestina ni la israeliana són culpables de tenir uns dirigents impresentables i, sens dubte, inhumans.