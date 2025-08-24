Menors migrants com a ariet polític
L’enfrontament entre PP i PSOE a compte dels grans incendis que han assolat Galícia, Extremadura i Castella i Lleó ha pujat encara més de to aquesta setmana després que el vicesecretari de Coordinació Autonòmica dels populars, Elías Bendodo, digués piròmana a la directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, arran que aquesta suggerís que algunes comunitats han amagat les seues responsabilitats en la gestió de les tasques d’extinció amb la finalitat d’atacar el Govern central. Ja assenyalem en aquesta mateixa secció la irresponsabilitat que suposa entrar en aquesta guerra quan les flames encara no s’han apagat, malgrat que Bendodo mai ha estat un dirigent polític que hagi destacat per ser mesurat. Alhora, el PP ha revifat l’enfrontament sobre el repartiment dels menors migrants no acompanyats que es troben a les Canàries i a Ceuta. En aquest cas ha estat la presidenta balear, Marga Prohens, la que ha reclamat la suspensió cautelar del decret aprovat per la Moncloa, que en fixa el procediment de distribució, pel qual la seua comunitat n’havia de rebre 49. Argumenta que no els pot assumir “en condicions de dignitat i humanitat” perquè els centres d’acolliment de les Balears estan sobreocupats després que aquest any hi hagin arribat 4.700 migrants, un terç dels quals en els últims vint dies. El PP governa la majoria de les comunitats i la seua actitud sobre aquest afer s’ha anat radicalitzant progressivament fins que al juliol van boicotejar una reunió convocada pel ministeri d’Infància i Joventut en la qual s’havia de debatre la distribució d’aquest col·lectiu. Ja fa anys que arriben un gran nombre de menors estrangers no acompanyats a l’Estat, la majoria jugant-se la vida, i el més lògic és que hi hagi una col·laboració entre totes les comunitats per acollir-los. Una vegada més, els governs autonòmics serveixen d’ariet per fer d’oposició a nivell estatal, igual que de vegades passa el mateix a la inversa. Al final, el que s’aconsegueix és deteriorar encara més la imatge de les institucions entre la ciutadania, un caldo propici per a l’auge de l’extrema dreta i els fruits de la qual veurem en les pròximes convocatòries electorals. I potser llavors ens lamentarem...
Més conseqüències de la covid
Si pensàvem que els efectes de la covid, més enllà dels casos persistents, s’havien acabat, ara una investigació ha constatat que nenes i nens de 5 anys que van contreure el virus en l’embaràs de les seues mares (de forma congènita) i abans de les primeres vacunes presenten un augment del 10% en els casos de retard del desenvolupament cognitiu, principalment respecte a l’aprenentatge i la memòria, la qual cosa és més que preocupant.