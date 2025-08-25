Més val prevenir que curar
Els refranys acostumen a reflectir una realitat i, per molt gastats que semblin, no passen de moda. De tota manera, malgrat que constitueixin moltes vegades una espècie de consell de solvència contrastada, això no impedeix que molta gent desatengui aquests exemples de sapiència popular. Més val prevenir que curar és una sentència cent per cent certa però, com acabem de dir, molts no en fan gens de cas. I això ve a tomb del reportatge que publicàvem ahir en el qual especialistes de l’àmbit de la salut i d’entitats socials alertaven de l’augment exponencial que han experimentat les infeccions de transmissió sexual (ITS) a les comarques de Lleida. Es tracta d’un increment que és generalitzat en el conjunt de Catalunya, Espanya i Europa, i que porta els experts a incidir en la necessitat de continuar treballant en campanyes de prevenció, sobretot entre els més joves, davant del descens de l’ús del preservatiu com a mecanisme més eficaç per evitar els contagis d’aquestes patologies, convertides ja en un problema de salut pública. El problema bàsic rau que s’ha perdut el respecte i la por a aquest tipus de malalties i això passa per diferents raons. D’una banda perquè la detecció i diagnòstic són més fàcils, habituals i precoços que fa uns anys i, de l’altra, amb els tractaments adequats els qui pateixen aquestes infeccions poden portar una vida pràcticament normal, amb la qual cosa també s’ha perdut la por d’una possible recaiguda. Però seria molt millor per a tothom, des del mateix pacient, a les persones amb qui aquest pugui tenir relacions i fins i tot per al mateix sistema de salut, prendre precaucions per evitar contagis. I per a això continuen sent necessàries les campanyes informatives i aportar informació als joves ja que comencen a tenir relacions cada vegada en edats més primerenques i amb pràctiques més obertes i amb parelles esporàdiques. En aquest sentit, un dels testimonis que recollíem en l’edició d’ahir era el d’una farmacèutica que constatava que està baixant la venda de preservatius, mentre que augmenta l’ús de la píndola de l’endemà perquè la principal preocupació és evitar un embaràs. Alhora que es lamentava que, malgrat existir més educació sexual en l’actualitat, això es pot convertir en desinformació. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala que, cada dia, més d’un milió de persones d’entre 15 i 49 anys contreu una infecció de transmissió sexual (ITS) que es pot curar, la majoria de les quals no causen símptomes, afegint que aquestes malalties afecten directament la salut sexual i reproductiva i poden donar lloc a estigmatització, esterilitat, càncer i complicacions de l’embaràs, a més d’augmentar el risc d’infectar-se pel VIH. Amb aquest panorama hauria de quedar clar que és molt millor prevenir que curar.