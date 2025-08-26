La calor ha vingut per quedar-se
L’onada de calor soferta a Espanya entre els passats 3 i 18 d’agost, i que a les comarques de Lleida va tenir una especial incidència, va ser la més intensa des que n’hi ha registres, en concret, des del 1975. Es van viure els deu dies seguits més càlids des d’almenys el 1950, i aquest estiu es perfila ja com un dels dos més càlids de la sèrie històrica, empatant amb el del 2022, que té el rècord, segons l’Agència Estatal de Meteorologia, que detalla, encara amb dades provisionals, que aquesta última onada va tenir una anomalia de 4,6 ºC, superant la del juliol del 2022, que era la més intensa fins ara amb 4,5 ºC d’anomalia. Des del 1975 han tingut lloc 77 onades de calor en l’àmbit de la Península i les Balears, de les quals sis han tingut una anomalia de 4 ºC o més i cinc s’han produït des del 2019. L’última es va estendre entre 16 dies, cosa que ha contribuït que els primers vint d’aquest mes s’hagin convertit en el període 1-20 d’agost més càlid almenys des del 1961 en el conjunt del país.D’altra banda, el període comprès entre els dies 8 i 17 va ser el conjunt de deu dies consecutius més càlid des d’almenys el 1950. L’AEMET apunta que, dels 20 períodes més càlids, cinc corresponen a la recent onada de calor i 15 s’han viscut des del 2022. Amb les dades observades i la predicció fins al dia 31 d’agost, l’agència ja anticipa que aquest estiu serà, “amb gairebé total seguretat, un dels dos més càlids de la sèrie”, empatant amb el del 2022, que ostentava el rècord. Quatre dels cinc agostos més càlids han estat els quatre últims i l’altre va ser el del 2003. I la calor no només significa que estiguem incòmodes, que costi dormir a la nit o que sigui impossible fer exercici a l’aire lliure. Això només són problemes quotidians. El pitjor és que les altes temperatures causen morts. D’aquesta manera, la segona onada de calor de l’estiu, que va coincidir amb les dos setmanes centrals d’aquest mes d’agost, s’ha cobrat un total de setze vides a la demarcació de Lleida, segons les estimacions de l’Institut de Salut Carlos III, xifra que supera la de quinze defuncions que es va donar en la primera onada, entre juny i juliol, que situa l’excés de mortalitat atribuïble a les elevades temperatures a Lleida en 31 en el que va d’estiu. I la tendència és que aquestes alteracions meteorològiques vagin a més. Així, segons un estudi elaborat per científics de diversos països i publicat a la revista Nature, les persones que van nàixer l’any 2020 tenen un 92% de probabilitat d’experimentar onades de calor sense precedents si l’escalfament global assoleix els 3,5 graus per al 2100. Aquest percentatge cauria al 52% si l’augment de la temperatura global es limita a 1,5 graus. Davant d’aquest preocupant panorama, adoptar mesures per pal·liar el canvi climàtic ha de ser un dels objectius principals a nivell mundial, perquè en dependrà el futur del planeta i dels seus habitants.