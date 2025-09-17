Quan l’administració incompleix la llei
Un ciutadà que s’oblidi, sense cap mala fe, d’incloure en la seua declaració de la Renda un petit ingrés veurà com Hisenda li aplica un recàrrec i possiblement també el multarà. No hi ha res a objectar, perquè es limita a aplicar la legislació vigent. Ara bé, qui sanciona l’administració quan és aquesta la que vulnera la normativa i els afectats no la porten als tribunals perquè no els surt a compte? Aquesta pregunta obeeix al fet que diferents departaments de la de l’Estat i, en menor mesura, altres de la Generalitat, incompleixen de forma sistemàtica i flagrant la llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions que va entrar en vigor el 2016, ja fa nou anys. Una de les seues disposicions estableix que els ciutadans tenen dret a no presentar documents que hagin estat elaborats per qualsevol administració i deixa clar que hauran de ser aquestes les que obtinguin directament aquesta documentació a través de consultes online entre elles. Doncs bé, la realitat és que organismes com la Policia Nacional, l’Institut Nacional de la Seguretat Social i Hisenda, o els departaments de Serveis Socials o de Salut de la Generalitat, entre altres, reclamen cada dia a centenars de ciutadans que presentin un certificat d’empadronament per a diferents tràmits, fent-los perdre temps i els diners que costa aquest document, alhora que obliguen els empleats d’altres institucions a assumir el treball que no fan els seus. Tal com informem avui, l’ajuntament de Lleida expedeix una mitjana de 244 d’aquests certificats al dia, la gran majoria a persones que necessiten presentar-los a altres administracions, i segur que passa el mateix en altres municipis, encara que la xifra sigui sensiblement menor perquè la seua població també ho és. A més, en el cas de l’Oficina d’Atenció Municipal de la capital, contribueix a massificar el servei que presta. L’única opció que tenen els ciutadans davant d’una vulneració de la llei per part dels poders públics és denunciar-la davant dels tribunals. Tanmateix, en aquest cas resulta inviable, llevat que sigui un advocat el que ho faci directament, perquè el perjudici econòmic és mínim i el cost que representen els tràmits judicials és molt alt. Nou anys després de l’entrada en vigor d’aquesta norma, no hi hauria d’haver cap excusa perquè totes les administracions es posin les piles d’una vegada i millorin l’accés a les seues respectives bases de dades per posar fi a aquesta situació. Els responsables polítics tenen l’obligació de donar exemple en el compliment de la llei i evitar tràmits innecessaris a particulars i empreses. Per posar només un exemple que resulta molt il·lustratiu, resulta vergonyant que Hisenda obligui un contribuent a presentar un certificat d’empadronament quan els esborranys de l’IRPF constaten que té accés a totes les nostres dades.