Fa falta molta més empatia
Aquesta setmana hem informat de l’agressió d’un pare a un mestre en una escola de Balaguer, d’una batalla campal al carrer amb una trentena d’implicats a la Mariola i de la mort d’un home a l’hospital Arnau de Vilanova dies després que fos ingressat a causa de les ferides sofertes al ser víctima d’una agressió mentre passejava els seus gossos a Cappont. A més, són recurrents les queixes en la majoria de barris de la capital i en diversos municipis pels constants abocaments d’escombraries i objectes voluminosos al costat dels contenidors. Quan va esclatar la pandèmia de la covid, la disciplina de la gran majoria de la població a l’hora de complir el confinament, la solidaritat amb els professionals sanitaris que lluitaven agosaradament contra una malaltia desconeguda, que provocava una alta mortalitat entre els afectats, i l’organització de xarxes d’ajuda per assistir persones vulnerables, com per exemple avis que vivien sols, va portar diversos responsables institucionals i opinants a dir que “en sortirem millors”. Al final, no sembla que hagi estat així, començant pels mateixos polítics, que han portat les seues desqualificacions mútues a nivells mai vistos. I els ciutadans corrents no en sortim gaire més ben parats. En moltes ocasions, és com si patíssim la síndrome de l’emperador que afecta els nens que tiranitzen els seus pares. Ho volem tot, ho volem ja, no acceptem punts diferents del nostre i la culpa sempre és dels altres. Seria interessant saber fins a quin punt les xarxes socials influeixen en aquesta creixent falta d’empatia.
Trump imposa la censura
Els Estats Units sempre havien estat el paladí de la llibertat individual i d’expressió. La caça de bruixes desencadenada pel senador MacCarthy en plena Guerra Freda contra persones d’esquerres era vista com l’excepció que confirma la regla. Tanmateix, en només nou mesos del seu segon mandat Donald Trump ha imposat un rumb que amenaça de deixar aquest episodi com una anècdota. Desplegament de la Guàrdia Nacional i dels marines a grans ciutats governades pels demòcrates, expulsions massives de migrants que es tracten com delinqüents de la pitjor mena, destrucció en aigües internacionals de suposades llanxes de contrabandistes (en el que és una execució sense judici i sense proves que contravé els principis del dret internacional) i imposició d’una censura de facto, que ha viscut l’últim capítol amb l’acomiadament per part de la cadena ABC del còmic i presentador Jimmy Kimmel, que estava al capdavant d’un dels programes més populars del país, simplement per criticar de forma mordaç Trump.