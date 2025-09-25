La Seu Vella necessita més inversions
La gran gotera que diumenge va provocar que es mullés part del públic que era a primera fila presenciant la recreació de les noces reials entre Ramon Berenguer IV i Peronella d’Aragó va posar de manifest que queda molt per fer per aconseguir que la Seu Vella estigui en perfectes condicions. Crida l’atenció que el director del consorci format per Paeria i Generalitat, que se n’encarrega de la gestió, indiqués que es tracta d’una gotera que està localitzada des de fa temps i que només cau aigua quan la pluja és molt intensa o té una inclinació determinada.
La imatge que l’element patrimonial més important de la ciutat transmet als visitants o als assistents a un espectacle no pot estar a mercè que no caiguin fortes tempestes, malgrat que aquestes no siguin habituals. Si es vol apostar perquè la Seu Vella sigui candidata a Patrimoni de la Humanitat cal evitar situacions com aquesta. És veritat que s’estan fent obres de millores com les de les dos cobertes del claustre, que es troben en la fase final, però la llista de tasques pendents és llarga, especialment pel que fa a l’estat de la muralla, alguns dels trams de la qual estan molt deteriorats. Tan sols cal passejar pel parc de Santa Cecília per veure el deplorable estat de tota la part nord de la fortificació, afectada per grans despreniments que obliguen des de fa anys a prohibir el pas per tot el perímetre més pròxim. Posar a punt de revista tot el monument i el conjunt del Turó necessita grans inversions que segur que les administracions que integren el consorci no poden afrontar de cop. Ara bé, el que sí que poden i han de fer és redactar i aprovar un pla integral de rehabilitació amb un calendari concret d’execució que inclogui el compromís pressupostari per portar-lo a la pràctica. Per alt que sigui el cost, el retorn que rebrien si la Seu Vella és reconeguda per la Unesco seria encara molt més gran.
Servei ferroviari indigne
Crueltat intolerable. Aquest és el títol d’una comèdia romàntica protagonitzada per George Clooney i Catherine Zeta-Jones, però seria molt més adequat per il·lustrar el tracte que pateixen els usuaris de les línies de Rodalies de Lleida per part de Renfe i Adif. Setmana sí, setmana també s’hi registren incidents lamentables. Ahir, els passatgers d’un tren de l’R-14 es van quedar dos hores i mitja tirats a prop de la Floresta per una avaria al comboi. Fa uns dies, va succeir el mateix amb els que anaven en dos trens que van quedar aturats a prop de Lleida. I com que el temps va passant sense que s’abordin les inversions que necessiten aquestes línies en infraestructura i material, els problemes s’agreugen.