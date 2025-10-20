La “pax” autoritària de Trump
El precari alto el foc entre Israel i Hamas, així com l’acord de pau per al Pròxim Orient, que no van firmar cap dels dos, van quedar ahir en dubte després d’un altre enfrontament armat. L’Exèrcit hebreu va llançar atacs aeris i terrestres sobre la ciutat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza, després de denunciar un assalt contra una excavadora militar de la seua unitat d’enginyers encarregada de destruir túnels de l’organització islamista. L’incident va tenir lloc l’endemà que milions de ciutadans dels EUA es manifestessin pacíficament als carrers de més de 2.500 ciutats contra l’autoritarisme de Donald Trump, sota el lema No Kings (No volem reis). Al final, es tracta de dos cares de la mateixa moneda perquè la pregunta que cal fer-se és si es pot confiar en una pau afavorida per un president que desplega militars en ciutats del seu país que no estan sota el seu control perquè són governades pels demòcrates; que executa sumàriament presumptes narcotraficants bombardejant les seues llanxes en aigües internacionals sense aportar proves que transporten drogues i, evidentment, sense oferir l’oportunitat que siguin detinguts i jutjats; que és capaç de deportar immigrants irregulars a sinistres presons a El Salvador acusant-los de tota mena de delictes, també sense cap judici previ; o que tracta altres líders internacionals com si fossin els seus criats. Optar per un ordre internacional regit per les directrius de Trump suposa plegar-se definitivament als interessos dels megamilionaris i la imposició de la força bruta.
El valor de les fires
La Seu d’Urgell ha celebrat aquest cap de setmana la Fira de Sant Ermengol i la de Formatges Artesans del Pirineu. Els orígens de la primera es remunten a l’any 1048 i és considerada la fira més antiga de tot l’Estat. Per això, es pot dir que representa el valor d’aquest tipus de certàmens a les comarques de Lleida, que ha anat canviant amb el temps. Fins fa unes dècades eren un centre de negocis del sector agroalimentari, mentre que ara són més aviat un aparador de productes artesanals i de proximitat, malgrat que també n’hi ha algunes que són eminentment professionals, com Municipàlia, dedicada a l’equipament dels municipis, que tindrà lloc aquesta setmana a Lleida ciutat, o la nova Agrobiotech que se celebrarà al novembre i que constitueix l’aposta per la professionalització de l’antiga Sant Miquel. El nombre de fires va en augment, perquè molts municipis hi veuen una oportunitat de promoció a partir d’algun producte o característica local i, a més, reforça l’autoestima dels pobles petits.