Estudiant i treballant
Coincidint amb l’inici de la crisi financera del 2008, va començar a encunyar-se un terme, ni-ni, per definir una generació de joves que ni estudiaven ni treballaven, decisions impulsades per diferents situacions, una de les quals, i potser la més predominant, era la dificultat de trobar una ocupació laboral aquells anys. El punt àlgid d’aquesta tendència va ser entre el 2012 i el 2013, quan es va superar el llindar del 23% de ni-nis, amb 1,7 milions de menors de 30 anys d’Espanya que ni estudiaven ni treballaven. Des d’aleshores, malgrat un repunt el 2020 com a conseqüència dels estralls de la pandèmia de la covid, la tendència ha anat a la baixa fins a arribar a unes xifres més que acceptables. D’aquesta manera, tal com publicàvem ahir, el nombre de joves d’entre 16 i 29 anys que compaginen feina i estudis a la demarcació de Lleida –aquests serien els sí-sís– ha augmentat de forma notable l’últim any, segons els resultats de l’última Enquesta de Població Activa (EPA) corresponents al tercer trimestre d’aquest any. En total, a la província es comptabilitzaven 72.900 joves en aquest tram d’edat, dels quals 15.300, és a dir, el 21%, estudien i treballen alhora i aquesta xifra suposa un augment respecte al mateix període del 2024, quan hi havia 67.900 joves i 12.700 d’ells combinaven les dos activitats.
Aquest creixement confirma una tendència a l’alça en la inserció laboral juvenil compatible amb la formació, un fenomen que contrasta amb la reducció del grup de ni-nis, que representen actualment un 19% del total.
Aquest evident canvi de tendència, a banda de la millora de l’evolució de l’ocupació des de la pandèmia, pot deure’s també al canvi estructural que s’ha donat en les famílies, amb les grans traves que es troben els joves a l’hora d’emancipar-se (cosa que retarda i molt la marxa de la llar), i a la necessitat de disposar de més ingressos per l’alt cost de la vida i per poder destinar-los també al lleure. Els canvis al món laboral, ara amb més horaris parcials o fins i tot jornada completa en modalitat online, permeten compaginar molt millor el món laboral amb l’acadèmic i són claus a l’hora d’explicar el sorpasso dels sí-sís als ni-nis.
L’oli, protagonista
La Granadella ha obert aquest cap de setmana el calendari de les fires oleícoles a les comarques del pla. És doncs un bon moment per visitar aquests certàmens tan arrelats a Ponent i comprar el famós or líquid que, per sort per al consumidor, viu una bona campanya, la qual cosa ha permès una reducció del preu un 20 per cent.