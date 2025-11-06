El Govern ha d’auxiliar els ajuntaments
La falta de secretaris municipals en ajuntaments de les comarques de Ponent és un problema que s’arrossega d’un temps ençà i que, en lloc de solucionar-se, va a més. Aquesta figura és bàsica per a tots els tràmits, com per exemple pagar nòmines i factures, sol·licitar subvencions o aprovar els pressupostos. Els municipis més petits disposen d’un servei d’assistència, finançat per la Diputació i gestionat pels consells comarcals, amb tècnics que es fan càrrec d’aquestes funcions durant unes hores a la setmana. Tanmateix, també hi ha problemes per trobar prou personal i la seua mobilitat és molt alta, fins al punt que pel consistori dels Omells de na Gaia n’han passat una desena els últims quatre anys i ara s’han quedat sense l’últim, que va arribar fa només un mes.
Una altra dificultat és que, a l’haver-hi més demanda que oferta, hi ha una gran competència entre els ajuntaments a l’hora de captar secretaris. Això fa que sigui habitual que els que han aconseguit aquesta plaça en localitats petites marxin a altres de més grans, on cobren un millor sou. La situació no pot continuar així perquè altera el funcionament de molts consistoris. Ha de ser la Generalitat, a través de la direcció general d’Administració Local, la que prengui mesures per assegurar que tots els ajuntaments comptin amb aquest servei.
Una alternativa a Trump
Donald Trump va patir dimarts un revés en tota regla després que el candidat demòcrata a l’alcaldia de Nova York, el musulmà Zohran Mamdani, guanyés les eleccions locals amb més del 50% dels vots, al davant de l’exdemòcrata i independent Andrew Cuomo, a qui donava suport el mateix president dels EUA. Mamdani, de només 34 anys, ha assolit la victòria comptant amb moltíssims menys recursos econòmics que Cuomo, amb propostes inequívocament progressistes, entre les quals figuren facilitar habitatges assequibles, contractar milers de mestres o ampliar el sistema de protecció social, així com apujar un 2% els impostos als residents que guanyin almenys un milió de dòlars. Amb això va aconseguir mobilitzar un autèntic exèrcit de joves voluntaris que ha estat clau a la seua campanya. El seu primer discurs ha estat una declaració d’intencions. “Governarem una ciutat d’immigrants, construïda per immigrants, impulsada per immigrants i, a partir d’aquesta nit, liderada per un immigrant”, va afirmar. La lliçó és que l’alternativa a Trump, al populisme i a la ultradreta és possible potenciant els drets socials, la qual cosa beneficia la majoria de ciutadans, en lloc de mantenir la via de retallades que ens ha portat a l’actual panorama polític.