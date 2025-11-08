Pares i docents s’han d’unir contra el bullying
Familiars de nens morts després d’haver patit assetjament escolar van reclamar dijous davant del Congrés dels Diputats una llei específica que garanteixi els drets dels menors als centres educatius, així com canviar els actuals protocols d’actuació. Sense entrar en l’anàlisi dels detalls, són exigències raonables, malgrat que parteixen de la base d’una desconfiança cap al professorat que cal revertir. Com en tots els àmbits de la societat, hi ha escoles i instituts millors i altres de pitjors, igual com docents que es preocupen molt pel benestar dels alumnes i altres que no ho fan tant, però el que no es pot dir és que “mentre el col·legi sigui jutge i part i pugui fer el que vulgui hi haurà més suïcidis”, com va afirmar José Manuel López, fundador d’una de les principals associacions de familiars de víctimes de bullying. Precisament, una de les claus per combatre aquest fenomen és reforçar la relació entre els mestres i professors d’una banda i les famílies dels alumnes de l’altra. Una de les qüestions que explica l’augment dels casos d’assetjament entre estudiants no és l’argument simplista que ara els nostres fills són de vidre i s’enfonsen a la mínima crítica, sinó que les xarxes socials contribueixen a convertir el que històricament havia estat una fustigació en horari escolar en un altra que és permanent cada dia. Per aquesta raó, cal que centres i mares i pares vagin de la mà per afrontar aquests casos, que desgraciadament van a més. Només en el que va de curs, el departament d’Educació ha comptabilitzat 482 possibles episodis de bullying als centres catalans, mentre que en el curs 2024-25 n’hi va haver un total de 1.696, d’acord amb el Registre de Violències envers l’Alumnat. Són moltíssims, i al marge del que es faci a nivell legal, per poder revertir aquesta situació és indispensable que les famílies inculquin als seus fills que han de respectar els companys, independentment de les seues característiques físiques, gustos o entorn social, i que els docents estiguin atents per actuar davant de qualsevol indici d’assetjament.
Universitat amb serveis
L’hospital veterinari de la UdL, ubicat a Torrelameu, preveu que d’aquí a poc més d’un any, el gener del 2027, estarà en funcionament les 24 hores del dia, quan ara només ho fa de 8.00 a 15.00 els dies laborals. Això permetrà que sigui un centre de referència per al territori al qual podran acudir amos d’animals de companyia per indicació del seu veterinari. És una altra mostra de la importància que té per a les comarques de Ponent comptar amb una universitat que ofereixi un gran ventall d’estudis i de serveis.