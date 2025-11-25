La pitjor opressió
El masclisme és la pitjor opressió perquè és la més antiga. La més persistent. L’única que es produeix des que la humanitat existeix, molt abans que altres com la racista o la colonialista. Aquesta és una de les raons per les quals és tan difícil d’erradicar. Com que sempre ha existit, el que és una forma de discriminació s’ha vist massa vegades com una cosa natural i les lluites del feminisme per combatre-la han provocat reaccions defensives d’alguns homes que s’han sentit atacats. La forma d’opressió més antiga de la humanitat continua provocant xifres vergonyoses l’any 2025. Per donar-ne només algunes de Lleida, entre el gener i l’octubre d’aquest any els Mossos han rebut denúncies per 969 agressions contra les dones, gairebé tres cada dia. A dia d’avui la Policia Autonòmica protegeix 14 agredides. Avui no, però en alguns casos aquestes proteccions, al ser el risc elevadíssim, han estat de 24 hores al dia els 7 dies de la setmana. Mossos d’esquadra han acompanyat en tot moment les víctimes en tots els seus moviments. Una autèntica barbaritat. La responsable de la Unitat de Víctimes dels Mossos a Lleida, Maribel Zaidín, anima les dones que pateixen violència, no només física, a acudir a comissaria encara que no tinguin clar que acabin denunciant per les raons que sigui, des de la por fins a la dependència econòmica o el mal als fills, entre moltes altres possibles causes. La policia les acompanyarà en cada cas concret, protegint-les i aconsellant-les en quin moment és millor denunciar, sempre considerant les circumstàncies de cada dona. S’ha parlat molt de la decebedora realitat que els joves siguin cada vegada més receptius als missatges masclistes que llança la ultradreta, sobretot a través de les xarxes. Urgeix una reflexió sobre aquest fenomen, que es deu també a la falta d’expectatives d’uns adolescents que veuen que no poden emancipar-se, no tenen expectatives laborals i no podran viure millor que els seus pares, a diferència del que havia passat en generacions anteriors. Davant d’aquestes difícils circumstàncies és freqüent que la simplicitat mani. Les xarxes ofereixen solucions senzilles per a problemes complexos, i en conseqüència menteixen, i sense expectatives personals les mentides arrasen.
Judici a Pujol
Produeix estranyesa que el judici que va començar ahir contra la família Pujol es mantingui per al pare malgrat els informes forenses que diuen que no està en condicions d’afrontar-lo. Cal determinar si hi va haver ocultació d’una herència o cobrament de comissions, però cal fer-ho amb garanties de defensa. La decisió d’ahir és tan sorprenent que el més lògic és que s’al·legui com a motiu de nul·litat.