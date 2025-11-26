Agrobiotech i l’audàcia
No es tracta de ser els reis del mambo. N’hi ha prou d’aplicar una pàtina moderna a aquest patrimoni immens que és la Fira de Sant Miquel. Paeria, Diputació, Generalitat i Cambra de Comerç van tenir l’audàcia de replantejar l’històric certamen dividint-lo en dos: un al setembre de caràcter gastronòmic, MOS, i un altre al novembre dirigit als professionals del sector agroalimentari, Agrobiotech, inaugurat ahir. El primer efecte que va fer el saló va ser bo perquè la imatge dels estands és moderna, molt més del que ho era en els últims anys la Fira de Sant Miquel. No van ajudar les ratxes de vent que van perjudicar l’activitat a les zones exteriors, i aquest és un dels perills de la nova aposta. Finals de novembre són dates que comporten risc a Lleida perquè és freqüent que hi hagi vent o boira. A l’interior dels pavellons la sensació va ser de professionalitat i modernitat, que és el que es pretén. La majoria de participants van dir que volien veure l’evolució del saló fins que s’acabi demà per fer una valoració d’aquesta primera edició. Els visitants lògicament són molts menys que els del saló MOS, ja que aquest és gratuït i Agrobiotech només ho és per als professionals. A la fira hi ha alhora tractors de totes les concessionàries i més de 60 start-ups (empreses tecnològiques amb alt potencial de creixement) que proposen solucions d’avantguarda. Es busca una posada al dia que va il·lustrar la temàtica d’una de les principals ponències d’ahir, en la qual el científic Fernando Valladares va analitzar els reptes del canvi climàtic. L’organització preveu 14.000 visites i un impacte econòmic de 9,3 milions. Si es compleixen aquestes xifres i s’aprofundeix en temes com l’agricultura de precisió i l’automatització, les solucions sostenibles en ramaderia, la biotecnologia i el big data en l’agricultura, les noves tecnologies per al control de l’aigua, la bioeconomia dels residus, les innovacions en fertilitzants i fitosanitaris, la transformació digital del sector agroalimentari, la robotització i l’aplicació de la intel·ligència artificial en el control de collites i plagues, entre altres, potser ens convertim en els reis del mambo i l’alcalde estarà satisfet.
Nacionalitat i delinqüència
Els Mossos donaran a conèixer a partir del 2026 la nacionalitat dels detinguts. Ho faran per combatre les mentides de la ultradreta que relacionen la immigració amb la delinqüència, però aquesta invenció es desmunta explicant que la criminalitat està vinculada a la pobresa, no a l’origen dels delinqüents, i no queda clar que la mesura anunciada sigui suficient perquè a la gent li arribi aquesta informació. Fins i tot existeix el risc que passi el contrari.