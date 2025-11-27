El futbol base com a reflex de la societat
El futbol base, a més de per practicar aquest esport, hauria de servir per formar els jugadors en valors com el respecte, la solidaritat, la disciplina o la responsabilitat. Lamentablement, amb freqüència es produeixen episodis que demostren que queda molt per fer en aquest sentit. L’últim, que vam publicar a l’edició d’ahir, és el cas de quatre jugadors cadets –per la qual cosa estem parlant d’adolescents de 15 anys– que han estat expulsats de l’Alpicat després que el 2 de novembre passat amenacessin l’equip rival anant al seu vestidor per mostrar-los un vídeo que acabaven de gravar en què es veia com un d’ells s’amagava un ganivet als pantalons. No contents amb això, el van penjar a les xarxes socials. Encara que no s’hi veu cap cara, el club, després d’una investigació interna, ha decidit prendre aquesta dràstica decisió amb els jugadors que serien responsables d’aquest acte d’intimidació. Es tracta d’un càstig exemplar que cal aplaudir, perquè aquest tipus de comportaments són intolerables. Ara bé, cal anar més enllà i analitzar les causes d’aquest tipus d’actituds. Sense que pugui servir d’excusa, pel que sembla aquests adolescents van decidir respondre d’aquesta manera als insults que havien rebut des de la grada. Precisament, cal preguntar-se per què és tan habitual que en els partits de futbol base, on la majoria d’espectadors són familiars o amics dels jugadors, hi hagi persones del públic que insultin l’equip contrari o l’àrbitre. Aquestes actituds converteixen en estèrils les campanyes que la federació o els clubs promouen en favor del respecte. I una altra qüestió a abordar és l’impacte cada vegada major que tenen les xarxes socials entre els nens i adolescents. Si ja és preocupant que un o diversos adolescents que juguen al futbol vagin a un partit portant un ganivet, encara ho és més que posteriorment exhibeixin la seua amenaça a internet, com si fos una cosa de la qual vanagloriar-se i que serveix per acovardir encara més els rivals.
Aliments cada cop més cars
L’exministre Manuel Pimentel va advertir dimarts en un acte a la fira Agrobiotech que el cost d’omplir la cistella de la compra ha passat de 120 euros el 2021 als 220 d’aquest any, i va vaticinar que pot arribar als 500 si no s’eliminen traves en el sector primari i per l’efecte dels aranzels. Resulta obvi que cal que la Unió Europea i els principals actors internacionals rectifiquin les seues actuals polítiques per evitar que aquesta predicció es converteixi en realitat, perquè els efectes podrien ser devastadors per a gran part de la societat. És de sentit comú, que per desgràcia no sembla que sigui gaire comú entre els líders mundials.