Amb la sobrepoblació de senglars anem tard
Les granges de Lleida estan molt controlades, ja siguin de 20 porcs o de 20.000. Tenen molt múscul en matèria de bioseguretat davant de crisis com la provocada per la pesta porcina africana declarada en senglars de la zona barcelonina de Collserola. Ho explicava ahir en aquest diari Miquel Molins, president del Col·legi de Veterinaris de Lleida i vicepresident del Consell General de Col·legis de la Professió Veterinària d’Espanya, qui afirmava que, al contrari, no s’ha fet el que s’havia de fer davant d’una sobrepoblació de senglars que era coneguda des de fa molt temps, com ho era el risc que això comportava que desencadenés una crisi com la que avui patim. Hi ha 14 països europeus amb focus de pesta porcina declarats, sobretot a l’Est, en la majoria dels casos amb afectació en fauna salvatge. Només en un 5 per cent d’aquests casos l’afectació ha arribat a granges, gairebé tots a Romania, però el perill és evident i les conseqüències econòmiques en una demarcació com la de Lleida, que té 2.345 granges de producció porcina que comporten un moviment de 1.400 milions d’euros, poden ser devastadores. Ahir la junta de preus de Mercolleida va establir una nova caiguda de 10 cèntims, idèntica a la que va fixar només tres dies abans, que ja havia estat la més gran des de l’entrada en vigor de l’euro. Alguns escorxadors s’han negat a acceptar més porcs per les dificultats per donar-los sortida als mercats, la qual cosa complica més encara les coses. Afortunadament, la decisió d’ahir de la Comissió Europea, que va ampliar el perímetre de la zona infectada fins a 91 municipis, no ha afectat cap de les comarques de Lleida. S’ha actuat amb rapidesa una vegada detectats els casos i s’ha impedit que s’estenguessin a altres zones, però les mesures de bioseguretat que prenen a les explotacions ramaderes han d’anar acompanyades d’una actuació eficient de l’administració amb la fauna salvatge, ja que estava cantat que la zona de Collserola, amb l’evident sobrepoblació de senglars, i el trajecte de l’autopista A-7, que suporta el volum més gran d’un transport que en molts casos creua posteriorment les comarques de Lleida a través de l’A-2, eren dos dels riscos més grans que s’havien d’afrontar abans que es declarés la crisi.
Investigacions modèliques
El mes de maig passat un veí del Soleràs va morir suposadament atropellat per un cotxe que va fugir. El gener del 2024 un pagès de Vilanova de la Barca va ser assassinat al camp. El gener del 2022 un veí d’Oliana va morir tirotejat a la Baronia. Tres brillants investigacions dels Mossos han resolt policialment els tres casos. Felicitats.