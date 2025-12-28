Responsabilitat al volant
Les últimes campanyes contra els accidents del Servei Català de Trànsit són d’allò més impactants, i més si les visionem aquests dies de les tradicionals festes de Nadal en què sembla que, obligatòriament, hagin d’imperar la felicitat i els bons desitjos. Resulten impactants perquè, en uns casos, són les mateixes famílies de les víctimes (entre elles, una de les Borges Blanques) les que reviuen l’inenarrable moment en què reben la notícia del tràgic i irreversible succés que marcarà, des d’aleshores, les seues vides. També els mossos encarregats de transmetre aquesta informació expliquen com de difícil és aquesta tasca que entra en les seues comeses, convertint-se sens dubte en el més dur de tots els de la seua professió.
Més recentment s’ha incorporat una altra campanya en què, mitjançant una espècie d’intel·ligència artificial, és la mateixa víctima la que explica al seu entorn proper el que li ocorrerà ben aviat i que, per tant, no tornarà, ja sigui per culpa seua o per la d’altres conductors. Són iniciatives punyents però, tenint en compte la crua realitat, són del tot necessàries. Perquè, fins ahir i només en el cas de les carreteres de Lleida, els accidents havien segat 31 vides en un total de 29 sinistres mortals. I si ja és dramàtica aquesta dada, atès que no hem d’oblidar que darrere de cada número s’amaga la història d’una família o amics que han vist com els canvia radicalment la vida arran de cada un d’aquests successos, més preocupant és saber que una bona part es podrien haver evitat si qui es posa davant d’un volant fos més responsable i conscient del que això significa.
I és que ahir mateix donàvem compte que un total de nou dels conductors que es van veure implicats en els 29 accidents mortals a les carreteres lleidatanes des de començament d’any han estat imputats per homicidi o, el que és el mateix, la seua actuació ha segat alguna vida. Entre les seues negligències hi ha l’excés de velocitat, invasió del carril contrari, consum d’alcohol o drogues i diferents tipus de distraccions o somnolència. Totes són conductes que podrien haver-se estalviat si haguessin reflexionat i admès que no estaven en les condicions necessàries per conduir un vehicle. Els Mossos d’Esquadra reconeixen que s’ha millorat en la investigació dels sinistres, cosa que permet determinar les causes i, al seu torn, si hi pot haver conseqüències penals, però hem d’insistir, una vegada més, que no n’hi ha prou. No es tracta només de saber com han ocorregut els accidents sinó que és primordial mirar d’evitar-los. I això només està en mans de qui es posa al volant, ja que ha de pensar en la seua seguretat però també en la dels seus acompanyants i en la de la resta de ciutadans amb qui pugui creuar-se.