Serveis més que necessaris
Un dels reptes que tenen al davant les diferents administracions pel que fa a les comarques de Lleida és evitar la despoblació per garantir un equilibri territorial autèntic. I, com no pot ser d’una altra manera, insistim que, per aconseguir-ho, cal dotar de tota mena de serveis les zones que tenen més risc de quedar-se buides, serveis que al seu torn les han de fer atractives per captar nous habitants. Per descomptat, parlem de serveis bàsics com disposar d’aigua, llum, gas o connexió a internet, però també d’altres que, si els tenim a prop, ni pensem que puguin ser tan necessaris, especialment per a persones d’edat avançada.
Un exemple d’aquests últims són les sucursals bancàries i els caixers automàtics. Als que viuen a la capital o en una població mitjana segurament ni se’ls passa pel cap la seua inexistència, i més en aquests temps en què portar a sobre diners en efectiu sembla un costum gairebé passat de moda. Doncs bé, un total de 135 dels 231 municipis de la demarcació no tenen sucursals, un servei totalment arrelat fins fa molt pocs anys, segons les dades incloses a l’informe de l’Autoritat Catalana de la Competència. Aquest document detalla que, el 2008, existien 592 oficines bancàries en el conjunt de comarques de Ponent, mentre que la xifra ha baixat aquest any a 227. Això suposa que un 8,8% de lleidatans es veuen obligats a desplaçar-se si volen disposar dels seus diners en efectiu.
En aquest sentit, val a recordar que la Generalitat va posar en marxa el 2024 la Banca Mòbil per contrarestar la marxa de les entitats bancàries arran de la crisi del 2008. A tot Catalunya hi participen un total de 457 municipis i s’atén una població de 300.000 persones. Els ciutadans, gràcies a aquest servei, poden retirar diners en efectiu, fer ingressos, obrir comptes, domiciliar pagaments o sol·licitar informació sobre crèdits i préstecs hipotecaris, entre d’altres. La Banca Mòbil ha tancat el seu primer any de funcionament amb 18.228 persones ateses, 391.068 quilòmetres recorreguts, 9.869 visites efectuades i 10.874 hores d’atenció prestades a tot el territori per part de les dos entitats que operen el servei, Caixa Enginyers i CaixaBank. S’han superat les 14.700 operacions d’ingrés o retirada d’efectiu, per un import total de gairebé 7 milions d’euros.
Totes aquestes xifres són més que positives però cal tenir en compte que la freqüència d’aquest “banc ambulant” és d’una visita al mes a cada població, amb una estada d’una hora. És per això que els principals beneficiats de la iniciativa, la majoria dels quals conformen l’Associació de Micropobles de Catalunya, l’aplaudeixen malgrat que reclamen més freqüències... I és més que lògic.